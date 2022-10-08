Ticaret Bakanlığı: Çin ve Vietnam Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatındaki Dampinge Karşı Önlemler Sürecek - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı: Çin ve Vietnam Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatındaki Dampinge Karşı Önlemler Sürecek

08.10.2022 09:26
Ticaret Bakanlığı: Çin ve Vietnam Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatındaki Dampinge Karşı Önlemler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, Çin ve Vietnam menşeli bazı motosiklet parçaları ile Çin menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devam etmesine karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, Çin ve Vietnam menşeli bazı motosiklet parçaları ile Çin menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devam etmesine karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin ve Vietnam menşeli motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastiklerle bazı tekerlekler ve parçalarının ithalatı ile Çin menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmaları tamamlandı. Soruşturmalar sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Soruşturmaya konu olan ürünler için yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

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Kaynak: ANKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Vietnam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı: Çin ve Vietnam Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatındaki Dampinge Karşı Önlemler Sürecek - Son Dakika

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