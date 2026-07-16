Cincin Karpuzu\'nda Hasat Coşkusu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinin markası haline gelen Cincin Karpuzu, düzenlenen törenle hasat edilirken, kamyonlara yüklenen karpuzların Türkiye pazarlarındaki yolculuğu başladı.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Aydın, bu yıl da karpuz üretiminde dikkat çekiyor. Adana'dan sonra en çok tercih edilen karpuzlardan olan Aydın'ın coğrafi işaretli Cincin karpuzunda da ilk hasat heyecanı yaşandı. Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok ilden gelen taleplere yetişmek için sabahın erken saatlerinde kesime giren üreticiler arz talebi karşılamak için yoğun çaba sarf ederken birçok ilden Aydın'ın meşhur Cincin karpuzunu almaya gelen pazarcılar da sabahın erken saatlerinde karpuz bostanına girerek ürünlerini araçlara yüklüyor.

Karpuzlar, törenle hasat edildi

İlk hasat heyecanının yaşandığı Koçarlı'nın Cincin Mahallesi'nde kendine has lezzeti, rengi, sulu yapısı ve ideal kabuk kalınlığıyla bilinen Cincin karpuzunda hasat sezonu düzenlenen "Hasat Tarla Günü" etkinliğiyle başladı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe müftüsü tarafından yapılan hayır duasının ardından üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.

Yıllardır hem Aydın'da hem de Türkiye'nin birçok ilinde tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği Cincin karpuzunun, Koçarlı'da yaklaşık bin dekarlık alanda üretildiği belirtilirken, ürünün ilçe ekonomisine de önemli katkı sağladığı ifade edildi. Hasat etkinliğine Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Mustafa Sürmen, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Bahri Erdel, Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte konuşan yetkililer, Cincin karpuzunun ilçenin önemli tarımsal markalarından biri olduğunu vurgulayarak, üreticilerin emeğiyle her yıl kaliteli ürün elde edildiğini belirtti. Yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunulan program, tarlada gerçekleştirilen hasatla sona erdi. - AYDIN