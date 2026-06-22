Çine OSB\'de Yeni Güvenlik ve Sağlık Tesisleri Açıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde 2001 yılında kurulan Eylül 2024 itibarıyla da tüzel kişiliğe ve yeni bir yönetim yapısına kavuşan Çine OSB'de yeşil OSB dönüşümünün ardından şimdi de sağlık ve güvenlik anlamında 3 önemli projeyi tamamlayarak hizmete açtı.

Çine OSB'ye kurulan Jandarma Karakolu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İtfaiye Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesislerin açılışını yapan Aydın Valisi Dr. Osman Varol. Başarılı çalışmalarından dolayı Çine OSB yönetimine teşekkür ederek, tamamlanan hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi.

"Yeşil OSB ve can-mal güvenliği sağlanmış durumda"

Aydın'a geldiğinde ilin sanayi bölgeleri ile bilgi alırken Çine OSB'deki başta Yeşil OSB olmak üzere proje ve çalışmaların dikkatini çektiğini kaydeden Aydın Valisi Osman Varol, "Organize Sanayi Bölgeleri, bölgelerimizin, ülkemizin gelişip kalkınmasında önemli rolü ve işlevi olan organizasyonlardır. Bu organizasyonlar, sanayicilerimizin belirli noktalarda her türlü temel ihtiyacının giderilmiş bir şekilde rahat bir çalışma ortamları sunar. Hatta mümkünse ekonomik olarak doğru tasarlandıklarında kendilerine ihtiyaç olan kümelenmenin ve hammaddenin sağlandığı, ulaşımın ve iş gücünün kolay olduğu yerlerdir. Yatırımcıya ve sanayiciye destek olacak tüm sektörlerin bir arada rahat bir şekilde imalat üretim yapabilmeleri için geliştirilmiş bir modeldir Organize Sanayi Bölgeleri. Türkiye bu modeli dünyada başarı ile uygulayan ülkelerden biridir. Aydına geldiğimizde ilimizdeki sanayi bölgeleri ile bilgi alırken tüm OSB'lerle ilgili bilgileri de hakim olduk. Çine OSB gerçekten çok hızlı gelişim gösterip iyi bir noktaya gelmiş. İyi yönetilmiş bir sanayi bölgesi. Birçok alanda yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine tebrik ediyoruz" dedi.

Açılışa katılan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise tesislerin OSB'ye baba ocağı Çine'ye ve Aydın'a hayırlı olmasını dileyerek "Çine OSB'nin geldiği nokta gurur vericidir" dedi.

"Çine OSB'de hedef 2053"

Çine OSB'nin sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin örnek gösterilen organize sanayi bölgelerinden biri olması için yola çıktıklarını belirten Çine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Güngör, hedeflerinin 2053 vizyonu olduğunu söyledi.

Başkan Güngör konuşmasının devamında, "Bugün burada yalnızca üç yeni hizmet biriminin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada üretimin, güvenliğin, sağlığın ve kamu hizmetlerinin aynı hedef doğrultusunda nasıl birleşebileceğini hep birlikte görüyoruz. Çine Organize Sanayi Bölgemizde hizmete aldığımız Jandarma Karakol Komutanlığımız, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimimiz ve İtfaiye Birimimiz bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın can ve mal güvenliği için hayata geçirilmiştir. Bu tesislerin tamamı yüzde yüz Çine Organize Sanayi Bölgesi imkanlarıyla yapılmış ve hizmete sunulmuştur. Bugün itibarıyla Jandarma Karakolumuzda 16 personel, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimimizde 9 personel ve İtfaiye Birimimizde 8 personel olmak üzere toplam 33 personelimiz 24 saat esasına göre görev yapacaktır" diyerek OSB'deki yatırımlar, çalışmalar ve projeler hakkında davetlilere bilgi verdi.

Başkan Burak Güngör desteklerinden dolayı Aydın Valisi Osman Varol başta olmak üzere milletvekillerine, jandarma teşkilatına, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ADÜ Rektörlüğü'ne, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'ne ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Açılışa, protokol üyelerinin yanı sıra Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da katıldı. - AYDIN