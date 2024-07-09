Çinli BYD, Manisa'ya 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Çinli BYD, Manisa'ya 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak

Çinli BYD, Manisa\'ya 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Çinli BYD firması ile yapılan 1 milyar dolarlık anlaşmanın ardından Manisa'ya kurulacak üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi büyük bir heyecanla karşılandı. Yatırımın Manisa'ya yapılacak olması, şehirde memnuniyetle karşılandı ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

09.07.2024 13:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çinli BYD firması ile yapılan 1 milyar dolarlık anlaşmanın ardından gözler Manisa'ya kurulacak üretim tesisi ve Ar-Ge merkezine çevrildi. Merkezin Manisa'ya kurulacağını AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyururken, Manisalılar da firmanın kente gelecek olmasını memnuniyetle karşıladı.

Manisa'ya kurulacak olan üretim tesisi ve Ar-Ge merkezini de içine alan 1 milyar dolarlık devasa yatırımın görüşmelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülük etti. Manisa'ya yatırımın müjdesini ise AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde; Manisa'mızın yatırım ve istihdam ile kalkınması, kapılarının dünyaya açılarak küresel ölçekte ulaştığı katma değer başarısının artırılması adına çok önemli bir adım atılmıştır. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak. Üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi Manisa'mızda kurulacak ve çalışmalarıyla; ülkemizin potansiyeline son derece önemli katkılar sunarak yükselen başarı grafiğimize ivme kazandıracaktır. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bu devasa yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

"5 bin kişiye doğrudan istihdam"

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Beklenen imzalar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı. 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanan, yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Yatırımın Manisa'ya yapılacak olması ise şehirde memnuniyetle karşılandı. İHA'ya açıklamalarda bulunan vatandaşlar yatırımın hem Manisa için hem de ülke ekonomisi için büyük bir önem taşıdığını belirtirken, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika sayesinde binlerce insanın da dolaylı olarak olumlu yönde etkileneceğini söyledi. Fabrikanın kurulması planlanan arazi havadan görüntülendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli BYD, Manisa'ya 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak - Son Dakika

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