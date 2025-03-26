Chery, Samsun\'da 1 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Çin merkezli otomotiv şirketi Chery, Samsun'da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı otomobil fabrikasında 5 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

" Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde bin 200 dönüm üzerinde kurulacak ve yıllık 200 bin araç kapasitesi olacak fabrika yatırımı için Çinli şirket temsilcilerine de teşekkür belgesi verdi.

Törende Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçmesi planlanan tesislerde yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimininin gerçekleştirileceği açıklandı. Yıllık 200 bin araç kapasitesi olacak tesiste yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği, projenin AR-GE merkezini de içereceği ifade edildi. Projenin toplam maliyetinin 1 milyar dolar olması ve hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. - SAMSUN