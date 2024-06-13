Çinli heyet Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Ekonomi

İpekyolu Uluslararası Ticaret & Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Shengli ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu ile bir araya gelen Zhang Shengli'nin ESO'da gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Çin ticari ve yatırım ilişkileri ele alındı. Görüşmede Özeçoğlu, Eskişehir ve ESO Üyesi sanayicilerin üretim kabiliyeti hakkında bilgi vererek, Eskişehir ve Çin'in arasında gerçekleştirilebilecek potansiyel iş birlikleri alanında değerlendirmelerde bulundu.

"Güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz"

Özeçoğlu, yapmış olduğu konuşmasında, "Eskişehir'in ihracatını artırmak, güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz. Karşılıklı ticaretimizi artıracağımız projeler içerisinde yer almaktan son derece memnuniyet duyarız" dedi.

Görüşmeler sonrası Çinli heyet ESO Meclis Katip Üyesi Furkan Ay ile birlikte üye firmaları ziyaret ederek üretim kabiliyetlerini yerinde inceledi. - ESKİŞEHİR