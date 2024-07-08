Çinli otomobil firması BYD, Manisa\'da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Çin'in ve dünyanın güçlü otomobil firması BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolarlık elektrikli araç üretim kararı almasının sanayi ve üretim hayatı açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bahçıvan, sosyal medya platformu X'de yaptığı açıklamada, söz konusu yatırım kararının Türkiye ve Türk sanayisinin geleceğine duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

Bahçıvan, "Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında imzalanan anlaşmayla başlayan yatırım sürecinin kısa sürede tamamlanarak, üretimin hedeflenen 2026 yılı sonunda başlamasını diliyorum." açıklamasında bulundu.