Çinli otomobil şirketi kullanıcı operasyonu konseptini tanıttı

Çinli otomobil şirketi Chery Automobile son kullanıcı operasyonu konseptini tanıttı.

Chery Automobile son kullanıcı operasyonu konseptini tanıttı. Dünya genelinde 20'den fazla ülkeyi kapsayan ve Chery ile hikayeler paylaşmaya katılan 500 binden fazla kişiyi bir araya getiren With Chery with Love'ın (WCWL) ilk sezonunu gerçekleştirdi. 2020 yılından bu yana şirketin ilk kez küresel bir kullanıcı etkileşimi platformu oluşturduğu belirtildi. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Roland Berger ise kullanıcı operasyonunun otomobil şirketleri için üçüncü itici güç haline geldiğini duyurdu. Ayrıca WCWL'in ikinci sezonunun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Çinli otomobil şirketi, Kazakistan'da kullanıcı operasyonu etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik, Kazakistan'daki yerel Chery otomobil sahipleri tarafından ilgi ile takip edildi. Şirket ayrıca Peru'da otomobil sahiplerine birbirlerini tanımaları için bir platform sağlamak amacıyla kullanıcı operasyonu etkinliğini de gerçekleştirdi. - İSTANBUL