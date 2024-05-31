Çinli Tur Operatörleri Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Ekonomi

Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini gezip görmek, kendi ülkelerinde tanıtmak ve ortak iş birliği imkanlarını görüşerek Antalya turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Çin'den gelen tur operatörleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Koze Tur'un gerçekleştirdiği info tur programı kapsamında Çin'den gelen 15 kişilik tur operatörü ve Çin devletinin en büyük haber ajansı XİNHUA muhabirleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde misafir edildi.

Heyete Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Osman Ayık ile Ayşegül Şahin Pencik, Dış ilişkiler Daire Başkanı Tuğçe Çiftçibaşı Güç ile Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Selma Gençel ev sahipliği yaptı. Heyete Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve Antalya hakkında genel bilgi verildi. Başkan Danışmanı Osman Ayık, bu tür ziyaretlerin Antalya'nın turizm potansiyelini dünya çapında tanıtmak için önemli olduğunu belirterek, Çinli misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Danışmanı Ayık, Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Çin'e tanıtmak ve iki ülke arasındaki turizm iş birliğini güçlendirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Ziyarette Çin ile Antalya arasında hava köprüsü kurulması ve doğrudan seferlerin başlaması gündeme gelirken, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması talebi de iletildi. - ANTALYA