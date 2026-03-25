Çinli Yüksek Yetkili Yolsuzluktan İdam Cezasına Çarptırıldı
Çinli Yüksek Yetkili Yolsuzluktan İdam Cezasına Çarptırıldı

25.03.2026 18:39
AVIC'in eski başkanı Tan Ruisong, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla 2 yıl ertelemeli idam cezası aldı.

Çin'de askeri havacılık sanayi kuruluşu Çin Havacılık Sanayisi Şirketinin (AVIC) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri Tan Ruisong, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı.

Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde görülen davada mahkeme, Tan'ın, 1998-2024 yıllarında şirketteki idari konumlarını kötüye kullanarak, rüşvet, zimmet, içerden bilgi ticareti ve devlet sırlarını sızdırma yoluyla, 613 milyon yuan (yaklaşık 88,9 milyon dolar) yasa dışı kazanç elde ettiğine hükmetti.

Mahkeme, 64 yaşındaki eski yöneticiye söz konusu suçlardan 2 yıl ertelemeyle idam cezası verirken haksız elde ettiği tüm varlıkların hazineye devredilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, Tan'ın AVIC'in Genel Müdür Yardımcısı olduğu 2003-2010 yıllarında kamu fonlarından 90 milyon yuan (13 milyon dolar) zimmetine geçirdiği, bu dönemde ayrıca ihale, satın alma ve şirket birleşmesi işlemlerinde rüşvet karşılığı başkalarına menfaat sağladığı belirtildi.

İçerden bilgi ticaretiyle suçlandı

Kararda, Tan'ın, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri olarak şirketin ve iştiraklerinin başında bulunduğu 2012-2023 yıllarında ise içerden bilgi ticareti yaptığı çok sayıda hisse senedi operasyonuna karıştığı, hisse senedi alıp satanlara bilgi sızdırdığı ifade edildi.

Mahkeme, Tan'ın suçlarını itiraf ettiği, pişmanlığını dile getirdiği ve suç yoluyla elde ettiği varlıkları iade ettiği için cezasının ertelemeyle hafifletildiğini duyurdu.

Çin kanunlarına göre, sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Tan hakkında "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle Ağustos 2024'te soruşturma başlatılmış, savcılık Mart 2025'te yolsuzluk suçlamasıyla dava açmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çinli Yüksek Yetkili Yolsuzluktan İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çinli Yüksek Yetkili Yolsuzluktan İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
