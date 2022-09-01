ABD'den Nvidia'nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin - Son Dakika
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ABD'den Nvidia'nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin

01.09.2022 23:38
ABD'den Nvidia'nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin

Çip üreticisi Nvidia, ABD hükümetinin yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin verdiğini bildirdi.

Çip üreticisi Nvidia, ABD hükümetinin yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin verdiğini bildirdi.

Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı yeni bildirimde, hükümetin, şirketin H100 çipinin üretimini sürdürmek için gereken ihracat, yeniden ihracat ve ülke içi transferlere izin verdiğini belirtti.

Bildirimde, A100 çipinin ABD'li müşterilerine destek sağlanması için gereken ihracata da 1 Mart 2023'e kadar izin verildiği aktarıldı.

Ayrıca, şirketin Hong Kong tesisi aracılığıyla A100 ve H100 siparişlerinin yerine getirilmesine ve lojistiğine de 1 Eylül 2023'e kadar izin verildiği kaydedildi.

Nvidia, SEC'e daha önce yaptığı bildirimde, ABD hükümetinin, A100 ve H100 çiplerinin Çin'e ve Rusya'ya ihracatına ilişkin yeni bir lisans şartı getirildiğine dair şirketi bilgilendirdiğini belirtmişti.

Söz konusu bildirimde, yeni lisans şartının A100 ve H100 çiplerini içeren tüm sistemleri de kapsadığına işaret edilerek, hükümetin, yeni düzenlemenin ürünlerin Çin'de askeri amaçlı kullanılması riskine yönelik olduğunu belirttiği kaydedilmişti.

Bildirimde, yeni lisans şartının şirketin H100 çipinin üretimini zamanında tamamlanmasını veya mevcut A100 müşterilerini destekleme kabiliyetini etkileyebileceği ve şirketin belirli operasyonlarını Çin dışına çıkarmasını gerektirebileceği aktarılmıştı.

Nvidia'nın yakında çıkacak yapay zeka çipi H100'ün daha önce yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Söz konusu çipin üretiminin bir kısmının Çin'de gerçekleştiği biliniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'den Nvidia'nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Nvidia'nın yapay zeka çipinin üretiminin tamamlanması için gereken ihracata izin - Son Dakika
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