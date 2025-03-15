Cizre'de 42 Çiftçiye Fıstık ve Bıttım Fidanı Dağıtıldı

Şırnak'ta 42 çiftçiye 17 bin fıstık ve bıttım fidanı dağıtıldı

Cizre Kaymakamı Baycar, vatandaşlara sınır ticareti yerine tarım sektörüne yönelmeleri için çağrıda bulundu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 42 çiftçiye fıstık ve bıttım fidanı dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Baycar, "Elbette sınırda olmamızın hasebiyle sınır ticaretine yönelmeler olabilir ama emin olun, tarım asla ve asla eskimeyecek ve her zaman önemini koruyacak bir sektördür. Lütfen, tarımı ihmal etmeyelim" dedi.

İlçede GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın katkıları ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Badem ve Fıstık Yetiştiriciliği Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 42 çiftçiye 17 bin fıstık ve battım fidanı ile bahçe kurulumu için tel, direk ve gergi teli dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline gelinmesi gerektiğini söyledi. Baycar, gerek ulusal gerek küresel, son dönemlerdeki gelişmelerin tarım sektörünün en stratejik sektör ve hiç ölmeyecek bir sektör olduğunu belirterek, tarıma eğilmekten başka bir çare olmadığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak devletin birçok desteği olduğunu aktaran Baycar, "Son dönemlerde bu destekleri de çeşitlendiriyor. Geçen yıl başladığımız yeni bir çalışmayla, bu desteklerimizi sadeleştirdik. 20-30 başlıktan belli başlı gruplar, başlıklar adı altında gruplandırdık ve biraz daha etkin verimliliği destekleme modeline geçtik. Gübre desteğimiz, yakıt desteğimiz, tohum desteğimiz, grup fide desteğimiz gibi belli başlı desteklerde bunu topladık. Bundaki amacımız, çiftçilerimizin daha nitelikli ve daha verimli bir üretim yapmaları ve devletimizden teşvik almalarını sağlamaktır." dedi.

Cizre'de 37.000 dönüm arazimiz ekilmeyi bekliyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresine bir proje sunduklarını belirten Baycar, "Projemiz geçti. Bugün burada çiftçilerimize örnek olsun diye hem tel örgü hem de fide dağıtımları yapacağız. 42 vatandaşımıza fide desteği vereceğiz. Cizre, Şırnak fıstık merkezi olmalıdır. Arazilerimiz boş duruyor, 37 bin dönüm arazimiz ekilmeyi bekliyor. Neyi bekliyoruz, niye ekmiyoruz? Elbette sınırda olmamızın hasebiyle sınır ticaretine yönelmeler olabilir ama emin olun, tarım asla ve asla eskimeyecek ve her zaman önemini koruyacak bir sektördür. Lütfen, tarımı ihmal etmeyelim. Biraz daha hazır, biraz daha kolay para kazanılabilecek alanlara yönelip tarımı ihmal etmeyelim. Onun pişmanlığını çok yaşarız. Ben uzatıyorum ama bu konu benim için çok çok önemlidir. Köylerimizi dolaşıyorum, içim açıyor; tarlalarımız boş olmayı bırakın, daha taşları toplanmamış. Bunu bizim aşmamız lazım. Bu üretimi bizim sağlayabilmemiz lazım" diye konuştu.

Kaymakam Baycar, konuşmasını şöyle tamamladı.

"Buradan şunun müjdesini de verelim. Kıymetli arkadaşlar, İl Müdürlüğümüzle beraber konuya çok önem vereceğiz. GAP İdaresi'ne yeni bir proje daha hazırladık. İl Özel İdaresi'ne bir proje daha hazırladık. Kalkınma Ajansı'na hazırlayacağız, Tarım ve Orman Bakanlığı'na hazırladık. Beş ayrı fıstık projesini de eşzamanlı olarak biz sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Şunu ifade edeyim, kim ekmek istiyorsa, destekleyeceğiz. Sadece bizim desteklerimiz de kalmasın, kendileri de artıracak elbette. Biz 10 dönüm fide desteği veriyorsak, 10 dönümde vatandaşım ekebilecek ve bu yekün bir pazar oluşturacaktır.