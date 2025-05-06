Cizre'de Fıstık ve Badem Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Cizre'de Fıstık ve Badem Projesi

Cizre'de 50 çiftçiye 2.5 milyon TL değerinde badem ve fıstık fidanı dağıtıldı. İnceleme yapıldı.

06.05.2025 16:28
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Cizre'de 2,5 milyon TL değerinde 50 çiftçiye verilen badem ve fıstıkların dikimi yerinde incelendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde proje kapsamında 50 çiftçiye 2,5 milyon TL değerinde verilen badem ve fıstıkların kurulduğu bahçeler Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve beraberinde kurum müdürleri tarafından dikimi yerinde incelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 2.5 Milyon TL tutarında badem ve fıstık yetiştiriciliği geliştirilmesi için 50 çiftçiye fidanları dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve beraberindeki kurum müdürleri, fidanların dikildiği alanı inceledi.

Kocapınar köyündeki fidan dikim etkinliğine katılan Kaymakam Baycar, amaçlarının boş tarım arazilerinin değerlendirilip Cizre'yi bir fıstık merkezi yapmak olduğunu söyledi. Fıstçıkçılığın ve tarımın gelişmesi için Cizre'deki her türlü ortamın uygun olduğunu belirten Baycar, Cizre'nin Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden ve birçok boş arazinin olduğunu kaydetti.

Bu arazilerde tarım yapmak istediklerini ifade eden Baycar, "Tarımı geliştirmek istiyoruz. Çiftçilerimizin fıstıkçılıkla, zeytincilikle buraları doldurmalarını arzu ediyoruz. 2.5 Milyon TL'lik projemizi 50 vatandaşımızla fıstık ekerek ve etrafında vatandaşlarımızın değerli arazilerini tel çitle çevirerek başlattık. Bu günde daha önce başlatılan fidan dikiminin son aşamasına tarım müdürümüz, jandarma komutanımız, kurum müdürlerimiz, çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte şahitlik edip bu programı icra ettik. Amacımız beş yıl sonra fıstıkçılığın burada bir ekonomik değere ulaşmasını sağlamak ve buna öncülük etmektir. Gelin bu boş arazileri dolduralım" dedi.

Aşağıçeşme köyünde salatalık serasını da yerinde inceleyen Kaymakam Baycar, "Biz, sayılarının her geçen gün artmasını istiyoruz. Çünkü ürettikçe kendi kendimize yeter duruma geleceğiz ve tarım ürünlerinin fiyatları da alım gücüne bağlı olarak daha uygun hale gelecek. Bizim potansiyelimiz var. Cizre Barajı'nın da yapımına başlandı ve sulu araziye geçeceğiz. Baraj tamamlandıktan sonra bu ovaların tamamı sulanacak. Dolayısı ile çiftçilerimizin sayısının artması ile burası inşallah bir tarım memleketi olacak ve her türlü ürünü özellikle sulu tarım yapılabilecek ürünleri de ekme fırsatına kavuşacağız" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cizre'de Fıstık ve Badem Projesi - Son Dakika

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