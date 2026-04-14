Çocuklarda Diş Sağlığı İçin Önemli Uyarılar

14.04.2026 10:34
Prof. Dr. Gamze Aren, çocuklarda azı dişlerinin korunmasının ve düzenli kontrollerin önemine değindi.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Aren, çocuklarda yaklaşık 6 yaş civarında çıkan ilk büyük azı dişlerinin kalıcı olduğunu ve bu dişlerin, çürük nedeniyle erken yaşta kaybedildiğini belirti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aren, ilk çıkan azı dişlerinin çoğu zaman süt dişi sanıldığı için ihmal edildiğini ve çürüyen bu dişlerin yerine yenilerinin gelmeyeceğini aktardı.

Aren, çocuklarda özellikle 6 yaş civarında çıkan birinci büyük azı dişlerinin çürüğe daha yatkın olduğuna dikkati çekerek, bu dişlerin çoğu zaman fark edilmeden çürüyebildiğini anlattı.

Ağızın arka bölgesinde yer alan büyük azı dişlerinin çocuklar tarafından yeterince temizlenemediğini vurgulayan Aren, bu dişlerin ilk çıktıkları dönemde korunmalarının ve düzenli olarak kontrol edilmelerinin çok önemli olduğunu aktardı.

Aren, çocuklardaki beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret ederek, özellikle sık tüketilen şekerli atıştırmalıkların ve gazlı içeceklerin diş minesine zarar verdiğini ifade etti.

Gün içinde sık tüketilen şekerli gıdaların ve asitli içeceklerin ağız içinde asit oluşumuna neden olduğunun altını çizen Aren, "Bu asitler diş minesini zayıflatarak çürük oluşumunu hızlandırabilir. Bu nedenle çocukların şeker tüketimi sınırlandırılmalı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aren, çocuklarda ağız ve diş sağlığının korunmasında ailelerin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, diş fırçalama alışkanlığının erken yaşta kazandırılması gerektiğini belirtti.

Çocukların dişlerini günde en az iki kez florürlü diş macunu ile fırçalanması gerektiğini hatırlatan Aren, "Özellikle gece yatmadan önce yapılan fırçalama çürük riskini azaltmada çok önemlidir. Bunun yanında düzenli diş hekimi kontrolleri sayesinde çürükler erken dönemde tespit edilerek daha kolay tedavi edilebilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Çocuklarda diş çürüğünün oluşmadan önlenmesinin mümkün olduğunu aktaran Aren, şunları kaydetti:

"Kalıcı dişlerin yüzeyine uygulanan fissür örtücü ve flor uygulamaları, bakterilerin diş yüzeyine tutunmasını zorlaştırarak çürük oluşma riskini önemli ölçüde azaltabilir. Çocukların ağız ve diş sağlığı yalnızca estetik bir konu değildir, aynı zamanda beslenme, konuşma gelişimi ve genel sağlık üzerinde de önemli etkileri bulunur. Çocuklarda düzenli diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemelidir.

Kaynak: AA

