Çocuklarda Miyopi Tehditi

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Medipol Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuklarda sık görülen göz hastalıkları ve giderek yaygınlaşan miyopinin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sevil Karaman, çocukların okul dönemine sağlıklı bir göz yapısıyla başlaması için doğumdan itibaren düzenli göz muayenelerinin önemine dikkati çekti.

Karaman, özellikle okul çağına gelen çocuklarda miyopiye dair belirtiler varsa, erken teşhis ve doğru tedavi ile başarı oranını artırmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Çocukların sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürebilmesi için miyopi gibi görme sorunlarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim başarısının büyük kısmı görmeye bağlıdır. Özellikle sınıfın arka sıralarında otururken tahtayı görmekte zorlanan çocuklar, miyopi belirtisi gösterebilir. Bu tür riskleri önlemek amacıyla, miyopi merkezimizde genetik yatkınlık dahil tüm hikayeyi değerlendirerek, miyopinin ilerleme hızını yavaşlatmaya yönelik tedavi uyguluyoruz. Hatta miyopi olmayan çocuklarda bile ilerleyen yaşlarda miyopi gelişme olasılığını özel cihazlarla tespit edebiliyoruz."

Karaman, çocukların göz sağlığının, doğumdan itibaren ailelerin dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, "Bebekler üç aylık olduklarında göz teması kurmaya başlarlar, bu süreçte göz muayenesi önemlidir. Erken tedaviyle sağlıklı bir göz yapısına ulaşmak mümkün. Bu nedenle, ailelere büyük sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.