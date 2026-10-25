Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

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Su kanalına uçan otomobilde ölen 4\'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
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Su kanalına uçan otomobilde ölen 4\'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeden dönerken otomobilin su kanalına uçması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitirenlerin 2 anne ile 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Aynı aileden 6 kişi, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeden dönerken otomobilin su kanalına uçması sonucu hayatını kaybeden 2 anne ve 4 çocuğu, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Aynı aileden 6 kişinin cenazesi yan yana toprağa verilirken, geride büyük bir acı kaldı.

TAZİYEDEN DÖNERKEN FACİA YAŞANDI

Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin-Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden dönenlerin bulunduğu, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ile Gülcan Öztürk (28), ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki kadın da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

İKİ ANNE VE DÖRT ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitiren Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.

Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Topaç Mahallesi'ne getirildi. İki anne ve dört çocuğu, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybettiBu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölüMardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Kaynak: DHA
NusaybinMardinGüncelÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ramazan3759 ramazan3759:
    Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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