Çocukların Dijital Platform Kullanımına Sınırlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocukların Dijital Platform Kullanımına Sınırlama

Çocukların Dijital Platform Kullanımına Sınırlama
27.02.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımlarını istemediklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların, internet ortamında ve dijital platformlarda olması gerektiği kadar olacağını belirterek, "Dolayısıyla 15 yaş altı çocuklarımızın, bu anlamdaki sosyal medya platformlarıyla zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine katıldı, stantları gezip, çocuklarla sohbet etti.

Burada gazetecilere değerlendirmede bulunan Uraloğlu, katılımın çok fazla olduğu "Külliye'de Ramazan" etkinliğiyle, çocukların sanal ortamdan gerçek ortama doğru çekildiğini belirterek, "Burada sadece hoş vakit geçirmek değil, çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretmek, onlara oyunlarla eğlenceli şekilde ramazanın hoşgörüsünü, mutluluğunu yaşatmak kıymetli." diye konuştu.

Uraloğlu, çocukları bilgilendirmek ve eğlendirmek yanında geleceğe de hazırlamanın önemine işaret etti.

Burada öğrencilerin, 3D yazıcılardan robot kollara, simülasyonlara kadar kendi geliştirdikleri aletlerin sergilendiğini bildirerek Uraloğlu, "Mutlu olduk, burada eğlendiriyoruz, milli ve manevi değerlerimizi yaşatıyoruz. Çocuklarımızın kendilerine olan özgüvenlerini geliştiriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Meclisimiz bunu değerlendirecektir"

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin soruya yanıt veren Uraloğlu, "Çocuklarımız, internet ortamında, dijital platformlarda olması gerektiği kadar olacak. Olması gerektiğinden kastımız nedir? Gerek kendi ödevlerini yapma, gerek gelişimlerini sağlamak, kendilerini geliştirmek için bizim kültürümüze uygun oyunları oymalarını istiyoruz. Bunun dışında çocuklarımızın bu mecraların dışına bir yerlere götürülmelerini istemiyoruz. Dolayısıyla 15 yaş altı çocuklarımızın bu anlamdaki sosyal medya platformlarında zaman geçirmelerini istemiyoruz. Onların kendi yaşlarına uygun oyun platformlarına erişimlerini sağlayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla çalışma yürütüyoruz. Bu yasama döneminde Meclisimizin takdirine sunduk. Meclisimiz bunu değerlendirecektir. Bu yönde yaptığımız kamuoyu araştırmalarında, yüzde 80'in üzerinde bu çalışmanın desteklendiğini söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, oyun platformlarına temsilci atanması konusunda da bilgi vererek, "Biz Türkiye'de kullanılan sosyal medya platformlarının hepsine temsilci atattık. Türkiye'de belli kullanıcı sayısının üzerinde olan oyun platformlarına da mutlaka temsilci atatacağız. Çünkü başka ülkedeki yetkiliye, temsilciye ulaşmada bazen sıkıntı çekiyoruz. Bu sefer radikal kararlar almak durumunda kalıyoruz. Burada temsilci atayarak, doğru yol üzerinde gitme ve ülkemizin kanun ve kurallarını dikkatte alan uygulamaları onlara dikte ederek, onlara uygulatarak yolumuza devam edelim istiyoruz." dedi.

"Roblox, epey mesafe katetti"

Roblox'un açılıp açılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Uraloğlu, "Roblox, epey mesafe katetti. Biz, 'Senin bir içeriğin var, bu bazı ülkelerde geçerli olabilir ama biz şu şu içeriklerin Türkiye'de olmasını istemiyoruz. Onların insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin canına kastedecek sonuçlara vardığını biliyoruz. Bu içerikleri çıkardığınız takdirde geliştirici yönlerinin, ülkemizde kullanılmasını istiyoruz' dedik. Ciddi mesafe katettiler, bu kanunla beraber onu da halletmiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çocukların Dijital Platform Kullanımına Sınırlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:07:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çocukların Dijital Platform Kullanımına Sınırlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.