Çocuk Sağlığı İçin Okul Öncesi Kontroller Önemli

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Bayındır Sağlık Grubu hastaneleri ve diş klinikleri uzman doktorları, çocukların sağlıklı bir eğitim hayatı için okul öncesinde ve okul esnasında yapılması gereken sağlık kontrolleri hakkında bilgi verdi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolleri, çocukların eğitim dönemine iyi bir başlangıç yapmalarını sağlarken, olası sorunların erken dönemde tespit edilerek müdahale edilmesine de olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır İçerenköy Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Ergün, okul döneminde çocukların karşılaştığı en büyük zorluklardan birisinin işitme problemleri olduğunu belirterek, işitme sorunlarının dersleri tam olarak anlayamamaya, öğretmeni takip edememeye ve sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmada zorluklara neden olabileceğine işaret etti.

İşitme kaybının çocuklarda öğrenme güçlüğüne ve konsantrasyon bozukluklarına yol açabileceğine dikkati çeken Ergün, "Özellikle düzelmeyen veya sık tekrarlayan kulakta sıvı birikimi, bu yaştaki çocuklarda yaygın olarak görülür ve işitme sorunlarına yol açabilir. Okul öncesinde yapılacak rutin kontrollerin işitme sağlığını değerlendirmenin yanında, çocuğun burun ve boğaz yollarını incelemeyi de içerir." ifadelerini kullandı.

Ergün, geniz eti veya bademcik büyümesinin sık görülen bir sorun olduğunu aktararak, "Bu durum nefes almayı zorlaştırabilir ve uyku düzenini bozarak gün içi yorgunluğa neden olabilir. Çocuğun sınıfta dikkatsiz ve huzursuz olmasına sebep olabilir, okul başarısını düşürebilir. Alerjik rinit gibi kronik rahatsızlıklar da sınıf içi verimliliği olumsuz etkileyebilir. Okula başlamadan önce yapılacak detaylı bir KBB muayenesi, bu sorunların erken teşhisi ve tedavisinde kritik rol oynar." açıklamasını yaptı.

Bayındır Diş Klinikleri Pedodonti Uzmanı Diş Hekimi Ece Yılmazkasapoğlu Türkay da diş sağlığının, çocukların genel sağlığı ve okuldaki sosyal hayatı açısından büyük bir önem taşıdığını kaydederek, süt dişlerinde meydana gelen çürüklerin hem ağrıya hem de enfeksiyonlara neden olabileceği bilgisini paylaştı.

Diş problemlerinin çocukların derslere konsantre olmasını zorlaştırabileceğini ve sınıf ortamında huzursuz hissetmelerine yol açabileceği uyarsında bulunan Türkay, "Ayrıca ilerleyen dönemde kalıcı dişlerin düzgün çıkmasını da olumsuz etkileyebilir. Çocuğunuzun düzenli olarak diş kontrollerine gitmesi, çürüklerin ve diş eti hastalıklarının erken dönemde fark edilmesi için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkay, çocuklara küçük yaşta diş fırçalama ve ağız hijyeni alışkanlıklarının kazandırılması gerektiğini belirtti.

"Göz rahatsızlıkları çocuğun derslerde geri kalmasına neden olabilir"

Bayındır İçerenköy Hastanesi, Bayındır Levent Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlen Rodop Özgür ise görme yeteneğinin, öğrenme sürecinin en önemli parçalarından birisi olduğunu aktararak, çocukların genellikle görme bozukluklarını fark edemediklerini ya da bu konuda şikayet etmediklerini vurguladı.

Göz kontrollerinin okul öncesinde mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkati çeken Özgür, "Göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat ve şaşılık gibi göz rahatsızlıkları erken dönemde fark edilmediğinde, çocuğun derslerde geri kalmasına, tahtayı net görememesine, derslerden, ödevlerden, okuma ve yazmadan çabuk sıkılmasına, isteksizlik ve konsantrasyon sorunları yaşamasına neden olabilir." açıklamasında bulundu.

Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral ise pediatri kontrollerinin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini yakından takip etmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okul öncesi dönemde yapılan pediatrik muayeneler, çocuğun büyüme ve gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesine olanak sağlıyor. Bu muayeneler, çocuğun kilo ve boy ölçümlerinin yanı sıra genel sağlık durumunu da kontrol eder. Ayrıca çocuğunuzun aşılarının tam olup olmadığını kontrol etmek, okul döneminde enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlamanın en etkili yollarından biridir. Pediatri kontrolleri, çocuğun beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi hakkında da bilgi verir. Bu kontroller, çocuğunuzun enerji düzeyini ve sınıf içi performansını artırmaya yönelik öneriler sunabilir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni, okula uyum sürecini kolaylaştırır ve çocuğunuzun daha aktif ve dikkatli olmasını sağlar."