Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı - Son Dakika
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Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı

11.07.2022 10:29
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı

Çorumlu iş insanı çocukluk hayalini gerçekleştirerek doğup büyüdüğü köyüne yaz ve kış turizmine katkı sağlayacak bir otel yaptı.

Çorumlu iş insanı çocukluk hayalini gerçekleştirerek doğup büyüdüğü köyüne yaz ve kış turizmine katkı sağlayacak bir otel yaptı. Otele, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından kırsal turizm destekleri çerçevesinde 1 milyon 79 bin TL'lik hibe sağlandı.

Çorum merkeze bağlı Çağşak köyüne yapılan otel doğası ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakırken, bölgede bir ilk olan otele Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca kırsal turizm destekleri çerçevesinde 1 milyon 79 bin TL'lik hibe sağlandı. İş insanın sahibi olduğu otel düzenlenen törenle hizmete açıldı. Doğup büyüdüğü topraklara her zaman yatırım yapmanın hayalini kurduğunu açıklayan Nadir Sazak, "Doğduğumuz topraklara insanlara hizmet verecek güzel bir tesis yapmayı hep hayal ediyorduk. TKDK'nın yüzde 55'lik hibe desteği ile bunu gerçekleştirdik" dedi.

Otelin Hititler döneminde Alacahöyük ile İskilip arasında kullanılan kervansaray yolu üzerine kurulduğunu belirten Sazak, "Burası aynı zamanda bin 250 rakıma sahip. Yazın yayla turizmi, kış mevsiminde avcılık turizminin yoğun olduğu bir bölge" ifadelerini kullandı.

Bölgeye otelin yanı sıra sera kurduklarını anlatan Sazak, "Gelen misafirlerimize doğal sebze ve meyve ikram etmeyi planlıyoruz. Burada insanların mutlu olabileceği ve dinlenebileceği bir yaşam alanı oluşturduk. 12 odadan oluşan otelde 150 kişilik bir yeme-içme tesisimiz var" şeklinde konuştu.

Şehir hayatından bunalan insanların doğayla baş başa olup dinlenmek için tesise gelmeyi istediklerini anlatan Sazak, şunları kaydetti:

"Doğal sebze ve meyve üretiminin yanı sıra doğal ve et süt üretimi yapacağız. Ayrıca misafirlerimiz için trekking, of-road etkinlikleri gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca bölgemizde yaz mevsiminde kiraz ve madımak şenlikler düzenleniyor. Yurt içinden ve yurt dışından insanlar bu şenliklere katılım sağlıyor. Onları burada misafir etmeyi planlıyoruz."

Turizmin gelişimde en önemli sektörlerden birisi olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, "Tarihe baktığımızda insanlar ve uygarlıklar turizmin gelişmesi gelişmiştir. Turizm demek farklı insanlar görmek, farklı yerlere gitmek ve yeni kültürler, yeni anlayışlar demektir. Tarih boyunca böyle olmuş. İnsanlık tarihi boyunca gelişiminde temel nokta olmuş. Şimdi bulunduğumuz yer Hititler tarihi boyunca önemli bir kilit noktası. Bütün her yere eşit mesafede olan yani coğrafi anlamda bütün bölgenin gelişme merkezi bir yer. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi olan buraya otel inşaatını görünce gerçekten etkilenmemek mümkün değil" şeklinde açıklamada bulundu.

Açılışa TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve davetliler katıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Çocukluk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı - Son Dakika

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