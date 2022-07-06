Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personellerince ilçede coğrafi işaret tescili bulunan Şaphane Vişnesinden hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılmış olan pestisitlerin kalıntı durumunun izlenebilmesi amacıyla numune alma çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Şaphane, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Coğrafi İşaret tescilli Şaphane vişnesinden numune alma çalışmaları - Son Dakika

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