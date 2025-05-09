Coğrafi İşaretler İçin Markalaşma Projesi Edremit'te Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Coğrafi İşaretler İçin Markalaşma Projesi Edremit'te Tanıtıldı

Coğrafi İşaretler İçin Markalaşma Projesi Edremit\'te Tanıtıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen toplantıda, coğrafi işaretlerin markalaşma süreçleri ve ticarileştirme stratejileri ele alındı. Vali Ustaoğlu, bu sürecin Balıkesir'in ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

09.05.2025 14:01  Güncelleme: 14:08
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla, Edremit Ticaret Odası ev sahipliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) iş birliğinde yürütülen "Coğrafi İşaretler İçin Markalaşma ve Ticarileştirme Stratejileri Geliştirme Projesi" kapsamında tanıtım toplantısı ve eğitim programı gerçekleştirildi.

Balıkesir'de düzenlenen programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, WIPO Geçiş ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü Direktörü Habip Asan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'ın yanı sıra, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üretici birlikleri ve çok sayıda davetli katıldı. Odanın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, coğrafi işaretlerin yerel ekonomiye katkısı, markalaşma süreçleri ve ticarileştirme stratejileri masaya yatırıldı.

Edremit Ticret Odası Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açılış konuşmasında, "Ülkemiz açısından önemli bir değere sahip olan coğrafi ürünlerin daha görünür hale gelmesi, markalaşma süreçlerinin güçlenmesi, bu ürünlerin ekonomik değerin arttırılması adına hep birlikte kıymetli bir adım atıyoruz" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ustaoğlu, Balıkesir'in zengin tarımsal ürün çeşitliliğine dikkat çekerek, "Coğrafi işaretli ürünlerimizin markalaşma yolculuğu, aynı zamanda Balıkesir'in büyüyen ekonomisinin, gelişen kültürel mirasının ve artan uluslararası görünürlüğünün bir yansımasıdır" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu ile WIPO temsilcileri de sunumlarında coğrafi işaretlerin ticarileşme sürecindeki fırsatlar ve karşılaşılan sorunlara değindi. Eğitim programında ise katılımcılara marka yönetimi, kalite kontrol süreçleri ve tescil aşamaları hakkında teknik bilgiler aktarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Edremit, Kültür, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coğrafi İşaretler İçin Markalaşma Projesi Edremit'te Tanıtıldı - Son Dakika

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