Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki müzakerelere ilişkin yayımlanan ikinci taslak metinde, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılmasının önemi ve emisyonlarda "derin, hızlı ve sürdürülebilir azaltım sağlanması gerektiği" teyit edildi.

COP31 kapsamında devam eden müzakerelere ilişkin ikinci taslak karar metni yayımlandı. İlk taslak metin 144 paragraftan oluşurken, ikinci taslak metin 80 paragrafa düşürüldü.

Metinde çok taraflılığın önemine değinilerek Paris Anlaşması'ndaki uzun vadeli hedefleri başarmak için gereken çabanın sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Paris Anlaşması'nın emisyonları azaltma ve iklime dayanıklı kalkınma modeline doğru geçişi "geri döndürülemez" noktaya taşıdığı aktarılan metinde, "İklim değişikliğiyle mücadelede sağlanan ilerleme kapsamında, Paris Anlaşması'nın kabulünden önceki bazı tahminlere göre küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 4 derecenin üzerinde olacağı öngörülürken, anlaşma kapsamındaki iklim planlarıyla sıcaklık artışının artık 2,6 dereceyi bulabileceği tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

Metinde, 18 Kasım itibarıyla ulusal katkı beyanlarını bildiren 167 ülkeye, uzun vadeli düşük sera gazı emisyonlu kalkınma stratejilerini açıklayan 81 ülkeye ve ulusal uyum planlarını sunan 96 ülkeye teşekkür edilerek, henüz bu bildirimlerde bulunmayan ülkelere en kısa sürede bu yönde adım atmaları çağrısı yapıldı.

Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyi aşacağının öngörülmesinden dolayı "derin endişe duyulduğunun" ifade edildiği metinde, "1,5 derecelik eşiğin aşılması ve mevcut seviyelerin üzerindeki her bir ısınma artışının, kayıp ve hasarların sıklığını ve şiddetini artıracağı, insan ve doğa sistemleri üzerinde giderek daha olumsuz, bazı durumlarda ise geri dönüşü olmayan etkiler ve riskler doğuracağı" kabul edildi.

Metinde, sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması, herhangi bir sıcaklık aşımının büyüklüğü ve süresini sınırlandırma ve uyum açıklarını kapatma çabalarını sürdürme kararlılığı yeniden teyit edildi.

Bu bağlamda, emisyonlarda köklü, hızlı ve sürdürülebilir azaltımların gerekliliği vurgulanan metinde, ülkelerin ve toplulukların olumsuz iklim etkilerine daha iyi hazırlanabilmeleri, bunlara uyum sağlayabilmeleri, bunlara müdahale edebilmeleri ve bu etkilerden toparlanabilmeleri için gerekli eylem ve desteğin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Metinde, gelişmiş ülkelerin emisyonlarını 2020'de 1990 seviyelerine göre yüzde 25-40 oranında düşürülmesine ilişkin hedeflerin başarılamadığı ifade edilerek, emisyonların acilen "derin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde azaltılması gerektiği" teyit edildi.

Gelişmekte olan ülkelerin ulusal olarak belirlenen katkı beyanlarında bildirilen maliyetli ihtiyaçlarının 2030'a kadar toplam 5,1-6,8 trilyon doları (yıllık 455-584 milyar dolar) bulabileceği, iklim değişikliğinin etkilerine uyum için gereken finansmanın ise 2035'e kadar yıllık 305 milyar dolara ulaşabileceği bilgisi paylaşılan metinde, finansman ve ihtiyaçlar arasındaki uçurumun "endişe verici" olduğu belirtildi.

Metinde, düşük sera gazı emisyonlarına ve iklim direncine yönelik geri dönüşü olmayan küresel geçişi hızlandırmak ve 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmak amacıyla somut çözümler için uygulama, finansman, yatırım, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme alanlarını güçlendirmek üzere tüm aktörler arasında küresel işbirliği çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefine atıfta bulunulan metinde, elektrifikasyonun emisyon azaltımı, enerji güvenliği, enerji verimliliği, ekonomik kalkınma ve enerjiye erişim açısından önemli faydalar sağladığı kabul edildi.

Metinde, 2035'e kadar küresel toplam nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma taahhüdünün, Dubai'deki COP28'de açıklanan 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma ve küresel ortalama yıllık enerji verimliliği artış oranını iki katına çıkarma çabalarını tamamlayıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

"Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye" evrensel erişimin, sürdürülebilir enerjinin, temiz pişirme yöntemlerinin ve gelişmekte olan ülkeler için uygulama araçlarının bu faydaların hayata geçirilmesine katkıda bulunabileceğinin vurgulandığı metinde, elektrifikasyonun hızlandırılmasının "taahhütlerin uygulanması" açısından önemine dikkat çekildi.

Metinde, ulusal koşullara uygun olarak yenilenebilir enerji ile diğer sıfır ve düşük karbonlu enerji teknolojilerinin ve yakıtların geliştirilmesi, devreye alınması ve yaygınlaştırılmasının hızlandırılması, enerji verimliliğinin artırılması, elektrik şebekeleri ile iletim ve dağıtım ağlarının genişletilmesi, modernize edilmesi ve dayanıklılığının artırılması da dahil olmak üzere "temiz, güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve dayanıklı enerji sistemlerinin benimsenmesi" çağrısında bulunuldu.