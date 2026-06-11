Çörek Otu Üretiminde Teknik İnceleme - Son Dakika
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Çörek Otu Üretiminde Teknik İnceleme

Çörek Otu Üretiminde Teknik İnceleme
11.06.2026 12:01
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Çavdarhisar'da çörek otu üretim alanlarında teknik inceleme yapıldı, üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Alternatif Ürünlerin Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ekimi yapılan çörek otu üretim alanlarında teknik incelemeler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Tepecik köyünde bulunan proje sahasında yapılan kontrollerde, bitkilerin gelişim durumu ve üretim süreci yerinde değerlendirildi. Saha çalışmalarında üretim alanlarının genel durumu incelenirken, üreticilere teknik bilgilendirmelerde de bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projelerin teknik takibinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, alternatif ürünlerin bölge tarımına katkı sağlaması ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturması amacıyla saha kontrollerinin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çörek Otu Üretiminde Teknik İnceleme - Son Dakika

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