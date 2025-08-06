Corendon Airlines, Capital 500\'de Yükselişte

Corendon Airlines, iş dünyasının en saygın araştırmalarından biri olan Capital 500 Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi listesinde bu yıl da yükselişini sürdürdü. Capital Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan listede geçen yıl 203. sırada yer alan Corendon Airlines, 2025 itibarıyla 196. sıraya yükseldi.

Corendon Airlines, 20. yılını Capital 500 listesinde yükselerek taçlandırdı. 2011 yılında ilk kez girdiği Capital 500 listesinde aralıksız olarak yer almayı başaran hava yolu şirketi, yıldan yıla gösterdiği performansla listede üst sıralara doğru ilerledi.

"Capital 500 listesinde yükselmiş olmak, operasyonel gücümüzün bir göstergesi oldu"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, elde edilen başarıyla ilgili, "'Tatil Havayolu' vizyonuyla 2005 yılında çıktığımız yolculukta, sektöre değer katan pek çok ilke imza attık. Geride bıraktığımız 20 yılda milyonlarca yolcuyu güvenli, konforlu ve ilham veren seyahat deneyimleriyle buluşturduk. 2025 yılında kuruluşumuzun 20. yılını kutlarken, Capital 500 listesinde 203. sıradan 196. sıraya yükselmiş olmak, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve operasyonel gücümüzün bir göstergesi oldu. Türkiye'nin en büyük özel şirketlerinin yer aldığı bu prestijli listede ilerlemeyi, yalnızca finansal bir başarı değil; aynı zamanda ülke ekonomisine, turizme ve istihdama sağladığımız katkının da bir teyidi olarak görüyoruz. Bugün 35 uçaklık filomuzla yılda 10 milyon yolcuya hizmet veriyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yeni nesil, yakıt verimliliği yüksek uçaklarla filomuzu güçlendirmeye, uçuş ağımızı çeşitlendirmeye ve müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu başarıda en büyük paya sahip olan ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve bizi tercih eden değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA