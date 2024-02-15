Aksa Grubu şirketlerine yeni Genel Müdür ataması yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Grubu şirketlerine yeni Genel Müdür ataması yapıldı

Aksa Grubu şirketlerine yeni Genel Müdür ataması yapıldı

Aksa Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ ve Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin Genel Müdürlük pozisyonuna Alper Erbaş getirildi. Erbaş, 2023 sonuna kadar 4.4 milyar lira yatırım gerçekleştiren ve 112 bin 815 kilometre hat uzunluğuna sahip olan şirketlerin başında olacak.

15.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:45
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Aksa Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ ve Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin Genel Müdürlük pozisyonuna Alper Erbaş atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, 2023 sonu itibarıyla cari rakamlarla 4.4 milyar lira yatırım gerçekleştiren ve 112 bin 815 kilometre hat uzunluğuna ulaşan Çoruh ve Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin Genel Müdürlük pozisyonuna getirildi.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde lisans derecesini tamamlayan Erbaş, 20 yılı aşkın süredir elektrik sektöründe yöneticilik yapıyor. Kariyerine, 2004'te Uludağ Elektrik Üretim AŞ'de elektrik mühendisi olarak başlayan Erbaş, 2010'a kadar bu görevi yürüttü. 2010'da aynı şirkette genel koordinatör olarak çalışmaya başlayan Erbaş, 2013'te ise Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'de operasyon direktörü oldu ve 2014'e kadar görevini sürdürdü.

Erbaş, 2014-2021 yılları arasında kariyerine Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi'nde genel müdür yardımcısı ve Üst Yönetici (CEO) görevlerini üstlendi. 2023'te Türkerler Holding Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra eden Erbaş, kariyerine Aksa Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ ve Fırat Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü olarak devam edecek.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Grubu şirketlerine yeni Genel Müdür ataması yapıldı - Son Dakika

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