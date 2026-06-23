Çorum Belediyesi 83 milyon liralık yeni araç filosunu hizmete aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum Belediyesi 83 milyon liralık yeni araç filosunu hizmete aldı

Çorum Belediyesi 83 milyon liralık yeni araç filosunu hizmete aldı
23.06.2026 19:54  Güncelleme: 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi, 83 milyon 45 bin lira yatırımla 13 yeni araç ve iş makinesini törenle hizmete soktu. Araçlar arasında çöp kamyonları, dozer ve asfalt freze makinesi yer alıyor.

Çorum Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna 83 milyon 45 bin liralık 13 yeni araç ve iş makinesini, düzenlenen törenle hizmete aldı.

Çorum Belediyesi tarafından yaklaşık 83 milyon 45 bin liralık yatırımla envantere kazandırılan 13 araç ve iş makinesi, Saat Kulesi önünde düzenlenen törenle hizmete alındı. Şehrin kalbi konumundaki Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, belediye envanterine yeni katılan iş makineleri ve hizmet araçları kamuoyuna tanıtıldı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hizmete alınan araçlar arasında 4 adet yeni nesil çöp kamyonu, 1 adet hibe çöp kamyonu, 1 adet süpürge aracı, 1 adet yer altı konteyner toplama aracı, 1 adet 39 bin litre akaryakıt dorsesi, 1 adet paletli dozer, 1 adet asfalt freze makinası, 1 adet hafif ticari araç ve 1 adet su tankeri arazöz ve 1 adet motosiklet yer alıyor. Araçların anahtar teslimi İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı duanın ardından personellere teslim edildi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

"Bu senede yine 13 tane iş makinasının devreye alınıyor"

Vali Çalgan, "Geçen sene burada belediyemiz bir kısım toplu taşım araçları ile iş makinelerini, kamyonları hizmete almıştı. Burada bir tören yapılmıştı. Bu sene de 13 tane iş makinesinin devreye alınıyor oluşunu görmek şahsen beni çok mutlu etti. Bunlar şehrimizin zaten iyi olan altyapı hizmet kalitesini inşallah daha üst düzeye çıkaracak" dedi.

"Her biri bizim için çok özel"

Başkan Aşgın da, "Umudumuz, düşüncemiz, hayalimiz de şu ki bundan sonrası çok daha güzel olacak. Altyapı ise en güzelleri Çorum'da, üst yapı ise en güzelleri Çorum'da, kültürel faaliyetse en güzel kültürel faaliyetler Çorum'da. Başta gastronomi alanında olmak üzere en güzel tanıtımlar sadece şehrimizi civar şehir illere, bölgeye değil, dünyaya açacak, dünyaya tanıtacak. En güzel çalışmalara sizlerin destekleri ve dualarıyla devam edeceğiz. Bugün 13 tane hizmet aracımızı inşallah hizmete almış olacağız. Her biri bizim için çok özel. Her biri bizim bir sorunumuzu, bir problemimizi çözecek çok kıymetli hizmet araçları" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum Belediyesi 83 milyon liralık yeni araç filosunu hizmete aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
20:11
Messi’nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:32:46. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi 83 milyon liralık yeni araç filosunu hizmete aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.