Çorum Belediyesi 83 milyon liralık yeni araç filosunu hizmete aldı

Çorum Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna 83 milyon 45 bin liralık 13 yeni araç ve iş makinesini, düzenlenen törenle hizmete aldı.

Çorum Belediyesi tarafından yaklaşık 83 milyon 45 bin liralık yatırımla envantere kazandırılan 13 araç ve iş makinesi, Saat Kulesi önünde düzenlenen törenle hizmete alındı. Şehrin kalbi konumundaki Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, belediye envanterine yeni katılan iş makineleri ve hizmet araçları kamuoyuna tanıtıldı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hizmete alınan araçlar arasında 4 adet yeni nesil çöp kamyonu, 1 adet hibe çöp kamyonu, 1 adet süpürge aracı, 1 adet yer altı konteyner toplama aracı, 1 adet 39 bin litre akaryakıt dorsesi, 1 adet paletli dozer, 1 adet asfalt freze makinası, 1 adet hafif ticari araç ve 1 adet su tankeri arazöz ve 1 adet motosiklet yer alıyor. Araçların anahtar teslimi İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı duanın ardından personellere teslim edildi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

"Bu senede yine 13 tane iş makinasının devreye alınıyor"

Vali Çalgan, "Geçen sene burada belediyemiz bir kısım toplu taşım araçları ile iş makinelerini, kamyonları hizmete almıştı. Burada bir tören yapılmıştı. Bu sene de 13 tane iş makinesinin devreye alınıyor oluşunu görmek şahsen beni çok mutlu etti. Bunlar şehrimizin zaten iyi olan altyapı hizmet kalitesini inşallah daha üst düzeye çıkaracak" dedi.

"Her biri bizim için çok özel"

Başkan Aşgın da, "Umudumuz, düşüncemiz, hayalimiz de şu ki bundan sonrası çok daha güzel olacak. Altyapı ise en güzelleri Çorum'da, üst yapı ise en güzelleri Çorum'da, kültürel faaliyetse en güzel kültürel faaliyetler Çorum'da. Başta gastronomi alanında olmak üzere en güzel tanıtımlar sadece şehrimizi civar şehir illere, bölgeye değil, dünyaya açacak, dünyaya tanıtacak. En güzel çalışmalara sizlerin destekleri ve dualarıyla devam edeceğiz. Bugün 13 tane hizmet aracımızı inşallah hizmete almış olacağız. Her biri bizim için çok özel. Her biri bizim bir sorunumuzu, bir problemimizi çözecek çok kıymetli hizmet araçları" diye konuştu. - ÇORUM