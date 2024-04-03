Çorum\'da Çiftçilere Nohut ve Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Çorum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tonlarca nohut ve ayçiçek tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde Çorum'da çiftçilere ayçiçek ve nohut tohumu dağıtıldı. Tohum dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum'da 551 bin 228 hektar tarım arazisi bulunduğunu, bu arazilerin 410 bin 341 hektarlık alanında tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi yapıldığını belirtti. 2023 yılında toplam 48 bin 789 hektar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını ve 134 bin ton üretim gerçekleştirildiğini dile getiren Göktekin, Türkiye ayçiçeği tohumu üretiminin yüzde 6,85'inin Çorum'dan karşılandığını belirtti. Çorum için önemli bir yere sahip olan nohutta ise 2023 yılında 23 bin 852 hektar alanda, 32 bin 500 ton üretim gerçekleştirildiğini kaydeden Göktekin, nohut üretiminde ise Çorum'un Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını ifade etti.
Küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye'nin kuraklık döneminde bulunduğunu kaydeden Göktekin, "Yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisini azaltmak amacıyla su isteği nispeten az olan ürünlerin yetiştiriciliğine öncelik verilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Nohut ve ayçiçeği tohumlarının üretimi ilimizde yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup projemiz sonrasında nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması, kuru tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve kısıtlı su kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını amaçlamaktayız" dedi.
Tarihi geçmişi ve kültürel değeriyle ülkemizin önemli bir parçası olan ve coğrafi işaretle tescillenen Çorum leblebisi üretiminin arttırılması hem yerel hem de ulusal alanda ilin tanıtımı için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Göktekin, "Gerçekleştirmiş olduğumuz bu projelerimiz ile bin 250 çiftçimize 31 bin dekar alan için yaklaşık 14 ton ayçiçeği tohumu, 996 çiftçimize 10 bin dekar alan için ise 124 ton nohut tohumu teslimi gerçekleştirilecektir. Bundan sonraki süreçte de çiftçimizin talepleri doğrultusunda, devletimizin verdiği teşvikler ile ilimiz tarımını geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Programa CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Bayram Köse, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve çiftçiler katıldı. - ÇORUM
Son Dakika › Ekonomi › Çorum'da Çiftçilere Nohut ve Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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