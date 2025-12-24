Çorum'da halk ekmeğe zam yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çorum'da halk ekmeğe zam yok

Çorum\'da halk ekmeğe zam yok
24.12.2025 15:15  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da fırınlarda satılan 210 gram ekmek fiyatı 15 TL'ye yükselirken, Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda fiyatlar 10 TL'den devam ediyor. Belediye, sosyal destek uygulamaları ile ihtiyaç sahiplerine ekmek sağlıyor.

Çorum'da fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 15 TL'ye yükselirken, Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nde üretilen 210 gram ekmek 10 TL'den satılmaya devam edecek.

Çorum Fırıncılar Odası'nın talebi üzerine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararla birlikte, şehir genelinde fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 23 Aralık itibarıyla 15 TL oldu. Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise vatandaşın bütçesini korumaya devam ediyor. Halk Ekmek'te ekmek fiyatlarına herhangi bir artış yapılmazken, 210 gram ekmek 10 TL'den satılıyor. Ayrıca Çorum Belediyesi'nin sosyal destek uygulamaları da devam ediyor. Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ekmekler, 7,5 TL'den temin ediliyor. Çorum Belediyesi, güvenli, kaliteli ve hesaplı ekmek anlayışıyla üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Halk Ekmek, Ekonomi, Çorum, Ekmek, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da halk ekmeğe zam yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 04:52:19. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da halk ekmeğe zam yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.