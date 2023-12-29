Çorum\'da hayvancılık ve sera alanlarında üretim kapasitesi artırılıyor

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen iki proje ile Çorum'un hayvancılık ve sera alanlarında üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile 5 milyon 533 bin lira bütçeli "Seracılığı Geliştirme Projesi" ve 3 milyon 536 bin lira bütçeli "Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi"ni hayata geçirdi.

DOKAP'tan yüzde 70 hibe desteği almaya hak kazanan projeler için tanıtım ve teslim töreni düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Çorum'un birçok ürün kaleminde Türkiye'de ilk 10'da yer alan önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Çorum'un gelirinin yüzde 20'sinin tarımdan geldiğini, topraklarının yüzde 52'sinin sulanabilir tarım arazisi olduğunu anlatan Dağlı, yeni yatırımlarla tarım potansiyelini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dağlı, Ticaret Borsası ile kentte lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve hayvan pazarının canlı hayvan borsasına dönüştürülmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte kurumlar arasında birlikte hareket etme kültürünün olmasından ötürü güzel işbirlikleriyle Çorum'a önemli kazanımlar sağlandığını vurguladı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, nitelikli tarım ve hayvancılığı önemsediğini, bu doğrultudaki projelere destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum'da 555 bin 537 hektar tarım arazisinin 13 bin 501 hektarında sebze, 12 bin 79 hektarında meyve ve baharatlı bitki, 562 dekarında da marul, salatalık, domates, karnabahar gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiğini belirtti.

Kentte sera üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Seracılığı Geliştirme Projesi'ni başlattıklarını aktaran Göktekin, şunları kaydetti:

"Proje ile 18 çiftçimize birer dekar alanda olmak üzere 18 dekar sera alanı kurulumu gerçekleştirildi. Çorum, 205 bin 800 büyükbaş hayvan ile Türkiye'de 29, 308 bin 207 küçükbaş hayvan ile 54. sırada yer alıyor. Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi kapsamında 300 litrelik 29, 500 litrelik 20, bir tonluk 5 ve 12 tonluk 2 süt tankı tedarik edildi."

Göktekin, projelere desteğinden ötürü DOKAP'a teşekkür etti.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, proje kapsamında temin edilen 56 süt tankının köylere dağıtılarak süt üretimini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sera kurulumu yaptıran üreticilere belgeleri verildi.