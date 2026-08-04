Çorum'da Kadın Kooperatifine Süt Tesisi Desteği - Son Dakika
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Çorum'da Kadın Kooperatifine Süt Tesisi Desteği

Çorum\'da Kadın Kooperatifine Süt Tesisi Desteği
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Çorum'da 75 milyon lira bütçeli süt işleme tesisi için TKDK'dan 37,8 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Çorum'da bir kadın kooperatifi bünyesinde 75 milyon lira bütçeyle kurulacak süt işleme tesisine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 37,8 milyon lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekçi Kadınlar 19 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kentte süt işleme tesisi kurmak üzere proje geliştirdi.

75 milyon lira bütçeli "Emekçi Kadınlar 19 Süt İşleme Tesisi Projesi", TKDK'den hibe desteği almaya hak kazandı.

18 ayda tamamlanacak proje kapsamında, 1369 metrekare kapalı alanda 871 metreküp hacme ve 40 kW soğutma kapasitesine sahip beş soğuk oda yer alacak.

Projenin sözleşmesi, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ile Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Nur Şenol, Başkan Yardımcısı Bilge Hoşgör ve Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Kurt Kara tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalvaçer, yüzde 50 hibe destekli projenin kente örnek olabilecek bir yatırım olduğunu bildirdi.

TKDK'nin kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Yalvaçer, "Bu yatırım Çorum'da kadın girişimcilerin bir araya gelerek kooperatifleşmesiyle kırsal kalkınmayı zirveye taşıyacak dev bir yatırıma dönüşmüş durumdadır. Kurulacak süt işleme tesisi Çorum'un süt üretim kapasitesini artırmaya, süte katma değer sağlamaya ve kadınların sektörde istihdamına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu haliyle bu yatırım, kooperatif çatısı altında bir araya gelen aynı zamanda süt üreticisi olan 8 kadınımızın ilimiz ve ülkemiz için örnek bir yatırıma imza attıkları bir birliktelik olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı Fatma Nur Şenol ise modern, hijyenik ve mevzuata uygun bir süt işleme tesisi kuracaklarını aktardı.

Tesiste başlangıçta beyaz, kaşar ve örgü peyniri, yoğurt, ayran, tereyağı ve lor çeşitleri olmak üzere bölgesel talebe uygun ürünler üretmeyi planladıklarını ifade eden Şenol, şunları kaydetti:

"Günlük 10 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olacak yatırımımızla, kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını sağlayarak kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmayı, kooperatifimizin sürdürülebilir gelir elde etmesini temin ederek, ilimizdeki küçük ölçekli süt üreticilerinin ürünlerini değerinde değerlendirmeyi, süt ve süt ürünlerinde kayıtlı, güvenli ve standartlara uygun üretim yaparak yerel ürünleri markalaştırmayı amaçlıyoruz. Üretimimizin önemli bir kısmını yerel pazara sunmayı ve ayrıca kurumsal satış ve e-ticaret kanalları üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Ekonomi, Tarım, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da Kadın Kooperatifine Süt Tesisi Desteği - Son Dakika

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