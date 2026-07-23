Çorum'da Kanola Hasadı Başladı - Son Dakika
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Çorum'da Kanola Hasadı Başladı

23.07.2026 11:25
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Çorum'da planlı üretimle ekilen kanolada ilk hasat yapıldı, yüksek verim hedefleniyor.

Çorum'da çiftçilerin talebiyle başlatılan girişimler sonucu Tarım ve Orman Bakanlığınca planlı üretim kapsamına alınan kanolada ilk hasat gerçekleştirildi. Kuraklığa dayanıklılığı ve yüksek yağ oranıyla dikkat çeken kanolanın, önümüzdeki yıllarda il genelinde daha geniş alanlarda üretilmesi hedefleniyor.

Çorum'da üreticilerin talebi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından planlı üretim kapsamına alınan kanolada yüksek verim elde edildi. Merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyünde tarımla uğraşan Ali Kaya'nın tarlasında gerçekleştirilen hasat programına, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve üreticiler katıldı. Yüksek verimi, yüzde 45'e ulaşan yağ oranı, düşük su tüketimi ve planlı üretim desteğiyle öne çıkan kanola, Çorum'da alternatif tarım ürünleri arasında hızla yaygınlaşmaya başladı. 120 dekarlık alanda yapılan hasatta dekarda ortalama 400 ila 450 kilogram arasında verim elde edildiği söylendi.

"İklim değişikliği ve özellikle kuraklıktan çok daha az etkileniyor"

Çorum'da yaklaşık bin dekar alanda kanola ekiminin yapıldığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, "Kanola bizim özellikle yağ bitkileri sınıfında önemli tarla bitkilerinden bir tanesi. Kanola bitkisi Tarım Orman Bakanlığı tarımsal üretim planlamasında, Çorum Havzası'nda bizim destekleme ürünleri içerisinde yer alan kıymetli bitkilerimizden bir tanesi. İlimizde yaklaşık bin dekar alanda kanola üretimi bu yıl söz konusu. Bugün de bunun hasadını yapıyoruz. Özelliği şöyle güzlü ekilen bir bitki. ve iklim değişikliği ve özellikle kuraklıktan çok daha az etkileniyor. Yağlık ay çiçeği de ilimizde ekim sahasına sahip ama kanolayı da bu noktada alternatif olması hasebiyle çok önemsiyoruz. 2026 üretim sezonunda yaklaşık bin dekar alanda kanola ekili durumda. Bunun önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini değerlendiriyoruz" dedi.

"Çorum'da kanola sanayisinin gelişmesini arzuluyoruz"

Elde edilen mahsul hakkında genel değerlendirmelerde bulunan Taş, "Yaklaşık dekara 400 kilogram civarında ortalama verimimiz var. Yüzde 45 yağ oranına sahip hasat ettiğimiz ürünler Çorum'da kanola sanayisinin gelişmesini arzuluyoruz. Aslında un ve yem sanayi noktasında ciddi potansiyele sahip bir ilimiz. Ama maalesef şu an bu ürünlerimizi biz Bursa'ya göndermek durumundayız. İnşallah sanayicimizi de bu konuda yatırım yapmaya özellikle ürünün burada işlenmesi bizim Çorum sanayisine, Çorum katma değerine önemli bir değer katacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Çorum için katma değer getirecek bir ürün olduğunu ifade ediyorum"

Çorum için katma değer bir ürün olacağına dikkat çeken Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ise, "Biz Tarım İl Müdürlüğümüzde bu konuları, çiftçinin lehine olan her şeyi istişare ederek bir karar alındığını ifade etmek isterim. Çiftçiliğine il müdürümüzün personeli de, bizler de hep birlikte çiftçiler için alınacak kararlarda çalışmaktayız. Bu manada Çorum için katma değer getirecek bir ürün olduğunu ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

"Dekara yaklaşık 450 kilogram verim alıyoruz"

Ortalama 120 dekar alanda ekip yaptıklarını ve genel itibariyle verimin güzel olduğundan bahseden tarla sahibi çiftçi Fırat Kaya, "2026 sezonu için kalın hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Ektiğimiz üründen memnunuz. Rekoltemiz de iyi durumda şu an. 120 dekar alanda ekimimizi yaptık ve hasadına girdik. Dekara yaklaşık 450 kilogram verim alıyoruz. Tek bir sulama da yapmadık bitim sulaması haricinde. Yağışlarımız iyi geçti. Yağışlarımız iyi geçmese bile tek bir sulamayla biz bu ürünü hasat edebiliyoruz, yetiştirebiliyoruz. Beklentilerimizi karşılıyor. Daha sonraki yıllarda ekmeğe devam edeceğiz. Diğer arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Biz şu an memnunuz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da Kanola Hasadı Başladı - Son Dakika

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