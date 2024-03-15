Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, kentte görülen şap hastalığı dolayısı ile 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı halde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarımız, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla, İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararla 18.03.2024 tarihinden itibaren açılmasına karar verildiğini duyurdu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, "Şap veya benzeri bulaşıcı hastalıkların tekrar görülmemesi için 1. dönem şap aşılama kampanyası devam ediyor, üreticilerimizin de daha dikkatli olması gerekiyor, Hayvan nakillerinde üreticilerimizin; hayvanların küpeli olması, İl içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporu olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerektiğini söyledi. - ÇORUM
Son Dakika › Ekonomi › Çorum'da Şap Hastalığı Kontrol Altına Alındı, Hayvan Pazarları Açılıyor - Son Dakika
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü ve 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün bambaşka bir ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca, ihracatın artırılması için çalıştıklarını ve esnafa önemli finansman desteği sağladıklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, göreve geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSO, üyelerini iftar organizasyonunda ağırladı ve programa devlet erkanı da katıldı. Bıyık, yapılan çalışmalar ve başarılar hakkında bilgi vererek üyelere teşekkür etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, 'Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz' dedi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki pide, ekmek ve unlu mamul üretim yapan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkın sağlığının önemine vurgu yaparak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriyor. İş yerlerinde unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri üretim ve satışı denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi ve denetimler devam edecek.
Alman Ticaret Odası'nın İcra Direktörü Maximilian Butek, Çin'in Alman iş insanları için cazibesini koruduğunu ve birçoğunun Çin'de var olmamayı en büyük risk olarak gördüğünü belirtti. Butek, Alman şirketlerinin büyüme fırsatlarını elde etmek ve rekabetçi kalabilmek için Çin'deki inovasyon sisteminden yararlanmayı umduğunu ifade etti. Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın yaptığı ankete göre, şirketlerin büyük çoğunluğu Çin pazarına yerleşmeye devam etmeyi planlıyor ve yatırımlarını artırmayı hedefliyor.
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