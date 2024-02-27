Çorum\'un Mecitözü ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt toplama araçlarını yeniledi

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Karacuma köyünde kurulu S.S. Karacuma ve Yeşilova Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle süt toplama araçlarını yeniledi.
Kooperatif, IPARD II 10. Çağrısı'nda süt toplama işinde kullanmak üzere 2 adet araç aldı. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle birlikte 505 bin lira yatırım tutarına sahip projeye TKDK 286 bin lira destek verdi.
Kooperatif Başkanı Bülent Bayrak, "Kooperatifimiz 2007 yılında Karacuma ve Yeşilova köylerinde ikamet eden süt üreticisi üyelerimizin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. 116 üyemizin günlük 4 ton üzerinde ürettiği sütü 3 çalışanımızla toplayıp, süt toplama merkezimizdeki 5 tonluk soğutma ve depolama tankına aktarmaktayız. Sonrasında da bize her zaman destek olan ve sütümüzün değer kazanmasına aracılık eden Çorum ili Mecitözü İlçesi Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliğine satmaktayız. Ayrıca, üyelerimize yem ve akaryakıt temininde destek oluyoruz" dedi.
TKDK ilçedeki birçok projeye destek verdiğini hatırlatan Bayrak, "Hayvancılık tesisleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ilçemizde hayat buldu. Birçok çiftçimiz makine ve ekipmanlarını yeniledi. İlçe merkezimizdeki süt üreticileri birliği ve Çorum merkezdeki damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin yatırımları bize örnek oldu. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünün de destek ve teşvikleriyle, eski ve masrafa binmiş araçlarımızı sıfır araçlarla değiştirmeye karar verdik. KDV ve ÖTV muafiyetinin yanı sıra 286 bin lira üzerinde hibe teşvikiyle eski araçlarımızdan kurtulup, neredeyse sıfır maliyetle yeni araçlara kavuştuk" şeklinde konuştu.
Önümüzdeki süreçte üreticilerimizin ihtiyacını karşılamak için balya makinesi, ekim makineleri, römork gibi ortak kullanıma uygun makine ekipman başvurusu yapacaklarını kaydeden Bülent Bayrak, "Kooperatifimize ait bir hayvancılık işletmesi kurma hayalimiz var. Projemize destek veren ve yeni hayaller kurmamızı sağlayan devletimize, TKDK'ye, yardım ve desteklerini esirgemeyen işimizin düştüğü tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. 'Destek devletimizden, üretmek bizden'" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
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