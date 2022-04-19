Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat

19.04.2022 13:47
Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat

Çorum'da bu yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Çorum'da bu yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçısı yılın ilk 2 ayında olduğu gibi Mart ayını da yeni rekorlarla kapattı. Açıklanan verilere göre, ihracatçı iller arasında Çorum, 25. sırada yer aldı. Yeni yılı ihracat artışıyla başlayan Çorum'da Ocak ayında 59 milyon 749 bin dolar, Şubat ayında 86 milyon 414 bin dolar, Mart ayında ise 67 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Çorum'dan ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, İngiltere'nin yanı sıra, Türki Cumhuriyetler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer aldı. - ÇORUM

Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat
Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat

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İhracat, Türkiye, Çorum, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çorum'dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika


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