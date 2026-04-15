Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri Açılıyor

15.04.2026 12:56
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 25 km'lik Çorum-Laçin yolu ve Kırkdilim tünellerinin açılışını yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 kilometrelik Çorum- Laçin yolu ve Kırkdilim tünellerinin açılışını yarın yapacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu güzergahtaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

25 kilometrelik Çorum-Laçin yolu ile Kırkdilim tünellerindeki çalışmaları tamamladıklarını, projelerin resmi açılışını yarın gerçekleştireceklerini belirten Uraloğlu, "Çorum, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor. Şehrimizin D-100 devlet yoluna bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin güzergahında kalan 25 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik." ifadelerini kullandı.

"Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettik"

Uraloğlu, yolun Çorum ve Laçin arasındaki kesiminde yer alan ve 40 virajla geçilebilen Kırkdilim mevkisine dikkati çekerek, özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettiklerini, toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan tünellerle heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtiklerini aktardı.

Proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli'nin 1389 metre, T-2 Tüneli'nin 1157 metre ve T-3 Tüneli'nin 1553 metre olduğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve yaşam kalitesi artırılacak. Yolumuzla Çorum-Laçin seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edeceğiz, ayrıca çevreye zararlı karbon emisyonunu 3 bin 420 ton azaltacağız."

Kaynak: AA

