Çorum'un Alaca Belediyesi Ucuz Et Satış Mağazasını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'un Alaca Belediyesi Ucuz Et Satış Mağazasını Açtı

Çorum\'un Alaca Belediyesi Ucuz Et Satış Mağazasını Açtı

Alaca Belediyesi, halka ucuz et sunacağı ilk tanzim satış mağazasını hizmete açtı. Belediye Başkanı Şerif Arslan, projenin yerelden kalkınmaya destek olmayı hedeflediğini belirtti.

01.07.2024 16:54  Güncelleme: 16:57
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Çorum'un Alaca Belediyesi, halka ucuz et sunacağı ilk tanzim satış mağazasını hizmete açtı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, seçim vaatleri arasında yer alan projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Üreticiden tüketiciye ucuz ve sağlıklı gıda zinciri oluşturularak yerelden kalkınmaya destek olması hedeflenen Halk Et projesi ile ekonomik fiyatla kaliteli et üretilecek ve tüketicinin yüzü gülecek. Mezbaha tesisleri içerisinde yer alan Et Tanzim Satış Mağazası'nın hizmete girmesiyle birlikte

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, belediye bünyesinde daha önce et tanzim satış mağazası ve ekmek fırını bulunduğunu açıkladı.

Her iki tesisin kapatıldığını ancak zamanla ikisinin de ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Arslan, "Seçim çalışmalarında bunu gördük. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız bizden talepte bulundu. Bizde seçim çalışmalarında bunun sözüne verdik. Mağazamız açılırken esnaflarımızla da gerekli istişareleri yaptık. Onları mağdur etmeyeceğimizi ifade ettik. Burada kar amacı gütmeyeceğimizi vi ticaret yapmayacağımızı belirttik. Tesisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Arslan'ın konuşmasının ardından yapılan duayla tesisin açılışı gerçekleştirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum'un Alaca Belediyesi Ucuz Et Satış Mağazasını Açtı - Son Dakika

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