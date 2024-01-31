Çorum Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda yönetim kurulu başkanlığı Amasya'dan Çorum'a geçti. Çorum Valisi Dr. Zülkif Dağlı, ajansın yönetim kurulu başkanı oldu.
Ajansın Amasya'da düzenlenen Ocak ayı yönetim kurulu toplantısında başkanlığı Çorum Valisi Dağlı'ya devreden Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Kendisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle bütün bölge illeri için çok güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum" dedi. Doruk'a teşekkür eden Dağlı ise, "Başkanlığım süresince ajansımızın bölgemize yapacağı çalışmaların arttırılarak devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
Toplantıda Ocak ayı gündeminde yer alan 2009-2023 yılları arasında uygulanan mali destek uygulamaları, 2023 yılı insan kaynakları ve hizmet içi eğitim aaporu, 2023 yılı bütçe uygulama sonuçları, 12. Kalkınma Planı'nda turizm sektörünün yeri ve TR83 Bölgesi turizm sektörüvkonuları görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - AMASYA
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