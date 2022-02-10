Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın ilk ayında Çorum'dan 59 milyon 776 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılı aynı dönemine bakıldığında bu yıl Ocak ayındaki yüzde 100 oranında artış gözlendiği görüldü. Çorum ihracatçı iller arasında da 24'cü sırada yer aldı.

Çorum'dan ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, İngiltere'nin yanı sıra Türki Cumhuriyetler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer aldı.

TİM verilerine göre Ocak ayında 23 milyon 420 bin dolar, Şubat ayında 42 milyon 239 bin dolar, Mart ayında 28 milyon 491 bin dolar, Nisan ayında 26 milyon 460 bin dolar, Mayıs ayında 36 milyon 651 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Çorum'un ihracat rakamları Haziran ayında yükselişe geçerken yılın son ayında ise zirve yaptı. Haziran ayında 65 milyon 368 bin dolar ihracat gerçekleştirilen kentte Temmuz ayında ayında 80 milyon 482 bin dolar, Ağustos ayında 61 milyon 263 bin dolar, Eylül ayında 50 milyon 675 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde ihracat oranlarında yükselişin yaşandığı Çorum'da Ekim ayında 107 milyon 911 bin dolar, Kasım ayında 277 milyon 33 bin dolar, Aralıkta ise 323 milyon 909 bin dolar ihracat gerçekleşti. - ÇORUM