Üye Girişi
Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı - Son Dakika

Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı

10.02.2022 13:17
Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı

Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı.

Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın ilk ayında Çorum'dan 59 milyon 776 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılı aynı dönemine bakıldığında bu yıl Ocak ayındaki yüzde 100 oranında artış gözlendiği görüldü. Çorum ihracatçı iller arasında da 24'cü sırada yer aldı.

Çorum'dan ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, İngiltere'nin yanı sıra Türki Cumhuriyetler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer aldı.

TİM verilerine göre Ocak ayında 23 milyon 420 bin dolar, Şubat ayında 42 milyon 239 bin dolar, Mart ayında 28 milyon 491 bin dolar, Nisan ayında 26 milyon 460 bin dolar, Mayıs ayında 36 milyon 651 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Çorum'un ihracat rakamları Haziran ayında yükselişe geçerken yılın son ayında ise zirve yaptı. Haziran ayında 65 milyon 368 bin dolar ihracat gerçekleştirilen kentte Temmuz ayında ayında 80 milyon 482 bin dolar, Ağustos ayında 61 milyon 263 bin dolar, Eylül ayında 50 milyon 675 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde ihracat oranlarında yükselişin yaşandığı Çorum'da Ekim ayında 107 milyon 911 bin dolar, Kasım ayında 277 milyon 33 bin dolar, Aralıkta ise 323 milyon 909 bin dolar ihracat gerçekleşti. - ÇORUM

Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı

YORUMLAR
500

İhracat, dolar, Çorum, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:14 Koyunu 8 ayaklı kuzu doğurmuştu! Minik kuzu ölünce sahibi hüngür hüngür ağladı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
11:46 Türkiye'nin en değerli banknotu açık artırmada: Açılış fiyatı 800 bin lira
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
12:33 Göbeğinde sakladığı çantadan 3 kilo altın çıktı! Ekipler şaştı kaldı
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum yeni yıla ihracaat artışıyla başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement