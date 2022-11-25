Cübbeli'den dikkat çeken ekonomik kriz sözleri: Ekonominin bozuk olması çoğu günahları engelliyor, fahişelere de zam gelmiştir herhalde - Son Dakika
Üye Girişi

Cübbeli'den dikkat çeken ekonomik kriz sözleri: Ekonominin bozuk olması çoğu günahları engelliyor, fahişelere de zam gelmiştir herhalde

25.11.2022 19:53

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik kriz ve artan fiyatlarla ilgili yorumları dikkat çekti. Ekonomik sorunların günahları engelleyici bir durum olduğunu söyleyen Cübbeli, "Ekonominin bozuk olması da çoğu günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Bilmiyorum, fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde" dedi

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalında yayınlanan "Haftanın Sohbeti 24 Kasım" videosunda ekonomik sıkıntılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gelen zamlarla ilgili konuşan Cübbeli, "Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarının detayları şöyle:

"Ekonominin bozuk olması da çoğu günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Bilmiyorum, fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor.

"GÜNAHLARA KARŞI EĞİLİM ÇOĞALIYOR"

Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi. O da mevlanın bir koruması. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey."

YORUMLAR (1)
500

Cübbeli Ahmet Hoca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cübbeli'den dikkat çeken ekonomik kriz sözleri: Ekonominin bozuk olması çoğu günahları engelliyor, fahişelere de zam gelmiştir herhalde - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Kupası için Katar'a gidenleri uyardı: Deve idrarı içmeyin
19:27 İran'ın golcüsü Sardar Azmoun'dan Fenerbahçe sözleri: Fenerbahçe'yi çok seviyorum, ileride bir gün oynamak isterim
19:03 DSÖ'den korkutan kızamık salgını uyarısı: Patlak verebilecek büyük bir salgınla milyonlarca çocuğun hayatı tehlikede
18:46 Konya'da hayvan barınağında köpekleri katleden 2 cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:45 Cübbeli'den dikkat çeken ekonomik kriz sözleri: Ekonominin bozuk olması çoğu günahları engelliyor, fahişelere de zam gelmiştir herhalde
18:44 Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum
18:21 Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu
18:09 6'lı masa ortağı, aday için tarih verdi: Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi
17:37 Konya'da köpekleri kürekle katleden canilere mahkeme şoku! Savunacak avukat bulunamaması nedeniyle dava başlayamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 20:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cübbeli'den dikkat çeken ekonomik kriz sözleri: Ekonominin bozuk olması çoğu günahları engelliyor, fahişelere de zam gelmiştir herhalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement