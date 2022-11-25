Cübbeli'den dikkat çeken ekonomik kriz sözleri: Ekonominin bozuk olması çoğu günahları engelliyor, fahişelere de zam gelmiştir herhalde

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalında yayınlanan "Haftanın Sohbeti 24 Kasım" videosunda ekonomik sıkıntılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gelen zamlarla ilgili konuşan Cübbeli, "Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarının detayları şöyle:

"Ekonominin bozuk olması da çoğu günahları engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Bilmiyorum, fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor.

"GÜNAHLARA KARŞI EĞİLİM ÇOĞALIYOR"

Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi. O da mevlanın bir koruması. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey."