Çukurova Belediyesi\'nde İşçilere Rekor Maaş

Ekonomi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Ne yapsam sizin hakkınızı ödeyemem. 35 bin lira maaş ile bir rekora imza attık. Ananızın ak sütü gibi helal olsun" dedi.

Çukurova Belediyesinde şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çukurova Belediyesi ile Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre Çukurova Belediyesinde en düşük işçi maaşı 35 bin lira oldu.

35 bin lira maaş ile bir rekora imza attıklarını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Tüm araştırmalarda Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildiysem bunda sizlerin büyük payı var, ne yapsam sizlerin hakkını ödeyemem. Ahde vefa herkeste olması gereken bir özelliktir. Bu anlamda işçi arkadaşlarımı kutluyorum. 2014 yılında göreve geldiğimiz zaman belediyeyi önemli bir borç yüküyle teslim aldık. Ama bundan hiç şikayetçi olmadık. Çukurova yaşam alanı olduğu için küçük bir gelirle işleri yürütmek zorundaydık. Kaçağı göçeği önledik, tasarruf yaptık, ancak işçimizden hiçbir zaman işçimizden kısmadık. Dürüstçe belediyeyi 10 yıl boyunca yönettik, belediyeyi borç batağından kurtardık. Borcunu sıfırlamış, çok çalışmış, üretmiş, her yıl bir toplu açılış yapmış, kasasından para olan bir belediye haline getirdik. Bunu hep beraber başardık" dedi.

10 yıl boyunca gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Soner Çetin, "İnsan bunun karşılığında ödüllendirmeyi beklemese de haksızlığa uğramayı da beklemez. Görevini düzgün yapanı takdir etmek lazım" şeklinde konuştu.

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar da her zaman işçiden emekçiden tavrı nedeniyle Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çukurova Belediyesinde en düşük işçi maaşını 35 bin lira yapan toplu iş sözleşmesi Başkan Soner Çetin ve Serdar Çapar tarafından imza altına alındı. Ardından Başkan Soner Çetin, belediye bahçesinde işçilerle halay çekti. - ADANA