Çukurova'da Tarımda İnovasyon Toplantısı - Son Dakika
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Çukurova'da Tarımda İnovasyon Toplantısı

Çukurova\'da Tarımda İnovasyon Toplantısı
04.06.2026 10:10
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Tarımda İnovasyon projesinin toplantısı Portekiz'de yapıldı, teknoloji ve sürdürülebilir tarım incelendi.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Tarımda İnavasyon projesinin ara dönem toplantısı Portekiz'de gerçekleştirildi.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde Portekiz'de gerçekleştirilen toplantıda proje koordinatörü Zeynep İşigüzel, projenin ilk yedi aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde aktardı. Hedefler, faaliyet, zaman planı ve sorumluluk dağılımları tüm ortaklarla paylaşıldı.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz, "Müdürlüğümüz, Avrupa'da tarımsal eğitimin modernleşmesine katkı sağlayan projeler aracılığıyla bölgemizin uluslararası görünürlüğünü kararlılıkla artırmaya devam edecektir" dedi.

Üç gün boyunca sürdürülen toplantı çerçevesinde katılımcılar, Portekiz'in bölgesel tarım işletmelerini ziyaret ederek teknolojiyi tarımsal üretime entegre eden uygulamaları yerinde inceledi. Akıllı su yönetimi sistemleri, güneş enerjisi uygulamalarının tarım alanlarında kullanımı ve döngüsel ekonomi modelleri başlıca inceleme konuları arasında yer aldı. Saha ziyaretleri, projenin sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda elde edilen deneyimleri pekiştirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Çukurova, Portekiz, Ekonomi, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da Tarımda İnovasyon Toplantısı - Son Dakika

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