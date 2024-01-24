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Cumayeri Belediyesinde En Düşük İşçi Maaşı 30 Bin TL'ye Çıkarıldı - Son Dakika
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Cumayeri Belediyesinde En Düşük İşçi Maaşı 30 Bin TL'ye Çıkarıldı

Cumayeri Belediyesi'nde çalışan işçilerin en düşük maaşı 17 bin 2 TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, maaş artışının çalışanların emeklerinin bir karşılığı olduğunu belirtti.

Cumayeri Belediyesinde En Düşük İşçi Maaşı 30 Bin TL\'ye Çıkarıldı
24.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:26
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Cumayeri Belediyesinde en düşük işçi maaşı 30 bin TL'ye çıkarıldı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Bu maaş artırımı mesai arkadaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızın alın terlerinin bir karşılığıdır" dedi.

Cumayeri Belediyesi'nde çalışan 16'sı kadrolu, 68'i şirkette olmak üzere toplam 84 işçi için toplu iş sözleşmesi Belediye İş Sendikasıyla imzalandı. Buna göre Cumayeri Belediyesinde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 17 bin 2 TL'den 30 bin TL'ye çıkarıldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, belediye konferans salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreninde işçilerle bir araya geldi. Başkan Koloğlu, "Bu sözleşmede Cumayeri Belediyesinde çalışan arkadaşlarımızın asgari ücret diyebileceğimiz en düşük maaş olan 17 bin 2 TL'yi 30 bin TL seviyesine çektik. Biz bundan 3 yıl önce yapmış olduğumuz sözleşmede o günkü ekonomik şartlarımıza göre bir sonraki sözleşmede daha iyi refah payı oluşturacağımızın zaten taahhüt etmiştik. Birincisi onu yerine getirdik. İkincisi ise şuanda bizim mesai arkadaşlarımız çalışma arkadaşlarımız Cumayeri ile alakalı gece gündüz demeden çöpünden tutunda suyunun tamirine kadar aklınıza ne geliyorsa her türlü hizmeti noktasında canla başla çalışıyorlar. Bu maaş artırımının seçim ile herhangi bir alakası yok. Mesai arkadaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızın alın terlerinin bir karşılığıdır" dedi.

Programın sonunda Başkan Mustafa Koloğlu, belediye çalışanlarına bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Mustafa Koloğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumayeri Belediyesinde En Düşük İşçi Maaşı 30 Bin TL'ye Çıkarıldı - Son Dakika
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