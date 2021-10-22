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Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi - Son Dakika

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi

22.10.2021 11:04

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, ekonomide yaşanan kötü gidişat sebebiyle yeni bir hamle hazırlığında. Dolarda yaşanan yükseliş, hayat pahalılığı gibi sebeplerle geçim sıkıntısı çeken ve tepkisini gösteren dar gelirli vatandaşlar için asgari ücrette düzenlemeye gidilmesi gündemde. Düzenleme kapsamında mevcut asgari ücrete göre maaşlar 750 lira artacak.

Seçime "oy kaybı" ile gittiğini gören iktidar, asgari ücret düzenlemesinin 2023'ten önce uygulanmasını öngörüyor. Cumhuriyet'in haberine göre, olası düzenleme konusunda ittifakın iki ortağı arasında "görüş ayrılığı" bulunuyor.

VERGİ KESİNTİSİ ASGARİ ÜCRETİ ERİTİYOR

Kaynaklar, bugün asgari ücretin brüt 3 bin 577,50 TL olduğuna dikkat çekiyor. Ancak asgari ücretle çalışan bir işçinin eline Asgari Geçim İndirimi dahil net 2 bin 825.90 TL geçiyor. Çünkü asgari ücretliden yüzde 14 SGK İşçi Payı, yüzde 1 İşsizlik Sigortası Primi Payı, yüzde 15 gelir vergisi, binde 7.59 da damga vergisi kesiliyor.

MHP: ASGARİ ÜCRETİ VERGİDEN MUAF TUTALIM

MHP, "söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini" belirtiyor. Bu nedenle de "asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini" dile getiriyor.

AK PARTİ: VERGİ KALEMLERİNDE DÜZENLEME YAPALIM

Ancak AK Parti kanadının "asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından" çok "vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu" konuşuluyor.

MAAŞLARA 750 LİRA ETKİSİ OLACAK

Eğer asgari ücret vergiden muaf tutulursa maaşlarda dikkat çeken bir artış olacak. Bugünkü maaşlara göre 750 liralık bir kesintiden kurtulacak olan asgari ücretlilerin eli bir nebze de olsa rahatlayacak.

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi

Milliyetçi Hareket Partisi, Asgari Ücret, AK Parti, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi - Son Dakika
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