Asgari ücrete devlet desteği 100 TL'den 250'TL'ye çıktı - Son Dakika
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Asgari ücrete devlet desteği 100 TL'den 250'TL'ye çıktı

22.12.2022 14:29
Asgari ücrete devlet desteği 100 TL'den 250'TL'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Verilecek ücrette işverenlere devlet desteği 100 TL'den 250 TL'ye çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 100 TL olan devlet desteği 250 TL'ye çıkarılacak.

"ARA ZAMDAN KAÇINMAYIZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine geçen yılki gibi asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Hiç kimsenin hakkının yenmesine izin vermeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız, milletimiz için varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz.

"OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 94 ZAM YAPILDI"

Net asgari ücrette 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi, bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre yüzde 94 temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir" açıklamalarını yaptı.

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Asgari Ücret, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete devlet desteği 100 TL'den 250'TL'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrete devlet desteği 100 TL'den 250'TL'ye çıktı - Son Dakika
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