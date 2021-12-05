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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz

05.12.2021 10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklinin alım gücünün düştüğünü ifade ederek iyileştirme yapılmasını istedi. Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır. Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir." dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasını istedi.

"EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ AZALDI"

Ergün, yazılı açıklamasında, emekli aylıklarının enflasyon ve artan döviz kurları karşısında eridiğini belirterek, "TÜİK rakamlarını gerçekçi bulmamakla birlikte bu rakamları bile baz aldığımızda en düşük emekli aylığındaki alım gücü erimesi yüzde 10,47 düzeyinde. Yani temmuzdan bu yana 1500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü 150 liradan fazla azaldı. Aylıklardaki bu alım gücü erimesi ilerleyen süreçte daha da artacak gibi görünüyor." dedi.

"EMEKLİLER MÜJDE BEKLİYOR"

Son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır. Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz

Kazım Ergün, Enflasyon, Emekli, Tüed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz - Son Dakika
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