Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patates talimatı" haberiyle umutlanan üretici uygulama bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patates talimatı" haberiyle umutlanan üretici uygulama bekliyor

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emer Çalışkan'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patates alımları için talimat verdiğine" ilişkin açıklamasıyla umutlanan üreticiler, depolardaki ürünlerinin çürümeden alınmasını bekliyor.

01.02.2025 10:15
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Emer Çalışkan'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patates alımları için talimat verdiğine" ilişkin açıklamasıyla umutlanan üreticiler, depolardaki ürünlerinin çürümeden alınmasını bekliyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, tonlarca patatesin depolarda beklediğini, satabilen üreticilerin kilosu 2-3 lira arasında elinden çıkardığını söyledi.

Bu yıl üretimdeki fazlalık ve buna rağmen azalan taleple ürünlerine alıcı gelmediğini vurgulayan Kaya, bu yüzden fiyatların düştüğünü ancak pazar ve marketlerde kilosunun 35 liraya kadar çıktığını anlattı. Fiyatının tarladan, depodan sofraya ulaşana kadar 5 kat 10 kat artmasına anlam veremediklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim isyan ettiğimiz noktası burası zaten. Yani bu madem çiftçiden bu paraya çıkıyor, tüketiciye nasıl bu fiyatla ulaşıyor. Patates depolarda bekliyor, neredeyse kış bitiyor. Ne olacak o kadar patates derken Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu duruma kayıtsız kalmadı sağ olsun. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emer Çalışkan kısa süre önce bu konuyla ilgili açıklama yaptı, talimat verildiğini ve alım yapılacağını belirtti. Biz de bu konuda hızlı bir şekilde harekete geçilmesini bekliyoruz. Hem üretici elindeki ürünü bozulmadan satış olacak hem de tüketiciler daha uygun fiyata patates tüketecek. Sayın Milletvekili'miz Çalışkan'a sorunlarımıza yönelik çözüm ürettiği, yanımızda durduğu için teşekkür ediyoruz."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emer Çalışkan, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Nevşehirli çiftçilerimiz, değerli hemşehrilerim; Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Nevşehirli patates üreticisi çiftçilerimize müjdesini sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum" ifadesini kullanarak, şunları kaydetmişti: "Halihazırda Nevşehirimizde depolarımızda ihtiyaçtan daha fazla patatesimiz mevcut. Patates üreticisi çiftçilerimiz, patateslerin ellerinde kalma riskinden muzdarip olduklarını tarafıma iletmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yaptığımız toplantıda bu durumu ilettim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da konuyla detaylı bir şekilde ilgilenerek Dışişleri Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza talimatlarını vererek üreticilerimizden gerek yurt içi gerekse yurt dışı alımları için talimat verdiler. Değerli çiftçilerimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu değerli destekleri için çok teşekkür ediyorum. Süreci günü gününe takip ederek çiftçilerimizin her zaman yanında olacağımızı tekraren belirtmek istiyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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