150 bin TOKİ sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Peşinat tutarı belli oldu - Son Dakika
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150 bin TOKİ sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Peşinat tutarı belli oldu

05.08.2022 14:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 81 ilde geniş kapsamlı 150 bin TOKİ sosyal konut projesinin detayları netleşmeye başladı. Ev almaya hak kazananlar 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin peşinat tutarının ise toplam fiyatın yüzde 10'u kadar olması düşünülüyor.

Son aylarda sürekli artan konut fiyatları ve fahiş kira artışlarına karşı önlemler alan hükümet, son olarak emlak sektörü için düğmeye bastı. Bir yandan 81 ilde geniş kapsamlı 150 bin TOKİ sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, diğer yadan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak. Evi olmayan vatandaşlar için ev sahibi olma fırsatı yaratacak düzenlemenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında açıklayacak.

HAZİNE ARAZİLERİ KULLANIMA AÇILIYOR

Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR

İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği projenin detayları da netleşmeye başladı. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ÖDENECEK

Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.

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SON DAKİKA: 150 bin TOKİ sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Peşinat tutarı belli oldu - Son Dakika
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