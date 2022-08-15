Kocaeli'de Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim yoğunluğu

15.08.2022 12:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Kocaeli'deki Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Kocaeli'deki Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim başladı. Vatandaşlar, alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bugün indirim başladı. Kocaeli'deki şubelerde de bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar ucuzlayan ürünlere rağbet gösterirken, en çok ilgiyi patates ve şeker gördü.

"Tavuk ve etlerde indirim olduğunu gördüm"

İndirimler için gelip alışveriş yaptığını söyleyen vatandaş, "Sabah, daha önceki haberlerden aldığımız bilgilerle indirim olacağını duyduk. Buraya hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğuna bakmaya geldik. Yaptığım alışverişte yağda, temel gıdalarda, deterjan ürünlerinde genel olarak indirim olduğunu gördüm. Tavuk ve etlerde de indirim olduğunu gördüm. Temel gıdalarda kendime yetecek kadar alışveriş yaptım" dedi.

Bir diğer vatandaş Rıza Mete ise "Başka mahallede oturuyorum. Bugün indirim olduğu için oradan buraya geldim. Alışveriş yapmaya geldim. Bunlar bizim lehimize olan şeyler. Yetkililere teşekkür ederiz" diye konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi salıverildi Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi salıverildi Kocaeli'de sahte dişçi operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem Kocaeli'de sahte dişçi operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem
Kaynak: İHA

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement