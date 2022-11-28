Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatlarla ilgili hareket geçileceğini açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatlarla ilgili hareket geçileceğini açıkladı

28.11.2022 21:37

Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili yeni yaptırımların devreye sokulacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan biraz daha sabretmelerini isteyerek, "Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklardır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.10'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın değindiği konulardan biri de zincir marketlerdeki fiyatlar oldu.

"NE YAZIK Kİ GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki fiyat konusu ile ilgili "Zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz." dedi.

"YENİ UYGULAMA DEVREYE GİRECEK"

Erdoğan açıklamalarının devamında "Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklardır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatlarla ilgili hareket geçileceğini açıkladı - Son Dakika


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