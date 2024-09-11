Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Heyetini Kabul Etti

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yılmaz, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde geçen hafta açıkladığımız 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz hedef ve politikalarımızı, son dönemde uygulamaya koyduğumuz YTAK ve HIT-30 gibi teşvik programlarını, Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizi, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar ile ülkemizdeki yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduk. Yaptığımız görüşmenin Türkiye-ABD ikili ve ticari ilişkilerine olumlu katkılar sunmasını temenni ediyorum. Sayın Choksy ve ABD Ticaret Odası heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA